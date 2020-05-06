Основная драма Зеленского развернется осенью – Карасев

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Настоящий кризис для украинской власти начнется осенью, когда экономика упадет до критического уровня, в стране будет расти безработица, а олигархи еще больше станут давить на президента, чтобы восстановить свои доходы.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика может стать главным врагом Зеленского. У него нет серьезных врагов или оппонентов, рейтинг пока у него относительно высокий. Но главный оппонент – это ситуация с экономикой, с тем, что люди обеднеют, это понятно. Средний класс, который был, прослойка, он сожмется еще больше, олигархи будут давить больше, потому что у них денег будет меньше, значит, надо будет компенсировать, давить на власть, потому что нужно будет отбивать.

Безработица – рынок труда. Не все сразу поедут за рубеж работать, люди останутся здесь. А они не хотят работать плиткоукладчиками или асфальт класть – они хотят более чистую работу. Работа сейчас, труд, должен быть наполнен смыслом, а не просто механической работой. Даже если они там работали на каких-то подручных работах или няньками, это все равно комфорт какой-то. Это хороший климат, хорошие дома, это размеренный порядок, это хороший кофе и так далее. Это главный вызов будет для власти, для Зеленского. Он будет не сейчас, он начнется осенью, вся эта драма Основнаяч развернется, начиная с сентября – октября месяца», – заявил Карасев.