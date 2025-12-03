Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Основная проблема переговоров заключается в том, что Киев не может продемонстрировать Западу главное – что кто-то ждёт Украину в Крыму или на Донбассе.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы у Украины были на руках козыри, например, проукраинские массовые движения, протесты в Крыму и на Донбассе, неустойчивость и кризис российской армии… Другие процессы, говорящие о том, что Украина, несмотря на проблемы на фронте, сильнее с точки зрения исторической перспективы. Это были бы козыри. К сожалению, таких козырей на руках у Украины нет. Зато мы видим, что все сложнее рассчитывать на какой-то внутрироссийский сепаратизм на Донбассе. Наоборот, там толерируется Русский мир... Политика Украины в этом отношении тоже достаточно радикальная. Один языковый вопрос чего стоит. Те, кто культивирует его, понимают ли, что они отталкивают, допустим, десятки тысяч тех украинцев, которые ещё хотели бы вернуться в Украину? Но всё это слышат, видят и сталкиваются», – сокрушался Ермолаев.