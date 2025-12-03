«Основная проблема переговоров – в Крыму и на Донбассе нас никто не ждёт» – укро-эсперт

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Дзен, Политика, Украина


Основная проблема переговоров заключается в том, что Киев не может продемонстрировать Западу главное – что кто-то ждёт Украину в Крыму или на Донбассе.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы у Украины были на руках козыри, например, проукраинские массовые движения, протесты в Крыму и на Донбассе, неустойчивость и кризис российской армии… Другие процессы, говорящие о том, что Украина, несмотря на проблемы на фронте, сильнее с точки зрения исторической перспективы. Это были бы козыри. К сожалению, таких козырей на руках у Украины нет.

Зато мы видим, что все сложнее рассчитывать на какой-то внутрироссийский сепаратизм на Донбассе. Наоборот, там толерируется Русский мир... Политика Украины в этом отношении тоже достаточно радикальная. Один языковый вопрос чего стоит.

Те, кто культивирует его, понимают ли, что они отталкивают, допустим, десятки тысяч тех украинцев, которые ещё хотели бы вернуться в Украину? Но всё это слышат, видят и сталкиваются», – сокрушался Ермолаев.

«Поэтому тут вопрос тяжёлого компромисса уже не столько территориальный, сколько социокультурный. А готова ли Украина дальше отстаивать саму возможность быть вместе с украинцами?» – переживает укро-эксперт.

