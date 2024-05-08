Основной интерес США на Украине – детская работорговля

Анатолий Лапин.  
08.05.2024 17:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, США, Украина


Страны западного блока продолжат инвестировать в Украину, потому что заинтересованы в потоке детей, которых используют для секса и трансплантации органов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока продолжат инвестировать в Украину, потому что заинтересованы в потоке детей, которых...

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«У нас есть сообщения из Украины о том, что они торгуют детьми с Западом. Их используют для секса и сбора органов. Это не единичные, и очень достоверные сообщения.

А ты возвращаешься, и смотришь – почему США так сильно инвестируют в Украину? Конечно, это не потому, что мы поддерживаем там демократию. Если бы мы были там для того, чтобы поддерживать демократию, мы бы атаковали Украину», – сказал Джонсон.

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