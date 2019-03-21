Выборы
//exit;
21.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Основной замес начнется после завершения украинских выборов

Главная борьба на выборах президента Украины развернется не накануне голосования, а во время подсчета голосов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявили российские политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, политтехнолог Алексей Ситников подчеркнул, что опасность ситуации на Украине в том, что все основные кандидаты не готовы признавать победу своих конкурентов, а, в условиях гражданской войны, это чревато массовым кровопролитием.

«Основной политический процесс начнется после выборов. Никто не признает результатов. А дальше, каким образом они будут опротестовывать – очень большой риск за счет конфликтных зон, уже существующих, выхода этого всего в уличную или криминальную форму противодействия с учетом того, что из-за конфликта с Донецкой и Луганской республиками в Украине невероятное количество свободно гуляющего оружия. Это очень опасная ситуация», – заявил Ситников.

С ним согласился депутат Госдумы Константин Затулин. Он подчеркнул, что в этих условиях второй тур выборов, назначенный на конец апреля, может быть сорван.

«Очень велики риски срыва второго тура, катаклизмов разного рода вокруг подведения итогов уже в первом туре, а, может быть, если все-таки второй тур состоится, то в результате второго тура. Опасно развивается избирательная кампания на Украине», – отметил Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected].ru

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть