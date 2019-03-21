Основной замес начнется после завершения украинских выборов

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Главная борьба на выборах президента Украины развернется не накануне голосования, а во время подсчета голосов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявили российские политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, политтехнолог Алексей Ситников подчеркнул, что опасность ситуации на Украине в том, что все основные кандидаты не готовы признавать победу своих конкурентов, а, в условиях гражданской войны, это чревато массовым кровопролитием.

«Основной политический процесс начнется после выборов. Никто не признает результатов. А дальше, каким образом они будут опротестовывать – очень большой риск за счет конфликтных зон, уже существующих, выхода этого всего в уличную или криминальную форму противодействия с учетом того, что из-за конфликта с Донецкой и Луганской республиками в Украине невероятное количество свободно гуляющего оружия. Это очень опасная ситуация», – заявил Ситников.

С ним согласился депутат Госдумы Константин Затулин. Он подчеркнул, что в этих условиях второй тур выборов, назначенный на конец апреля, может быть сорван.

«Очень велики риски срыва второго тура, катаклизмов разного рода вокруг подведения итогов уже в первом туре, а, может быть, если все-таки второй тур состоится, то в результате второго тура. Опасно развивается избирательная кампания на Украине», – отметил Затулин.