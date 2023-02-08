Основные силы ВС РФ еще не задействованы в наступлении

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Сейчас Россия сосредоточила в зоне проведения СВО группировку, численность которой превышает 300 тысяч человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«Более 300 тыс. российских штыков, сосредоточенных в зоне СВО, – это большая сила. В начале конфликта вся украинская армия насчитывала только около 260 тыс. военнослужащих», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он уточняет, что, исходя из положений военной науки, «сейчас части и соединения Вооруженных сил РФ должны быть сосредоточены в несколько эшелонов вдоль линии боевого соприкосновения, которая имеет длину более 900 км» и которые наиболее успешны на Артемовском направлении, где основной ударной силой являются штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер».

«Однако, судя по всему, основные силы Вооруженных сил РФ в боях не задействованы. Они находятся в глубине воюющей группировки. Учитывая маскировочные мероприятия, сейчас, видимо, трудно определить, где российских войск сосредоточено больше всего, а значит, откуда будет нанесен главный удар, чтобы пробить оборону противника на оперативную глубину – 40–60 км», – говорит генерал.

По его словам, такая операция готовится, но, предупреждает эксперт, нельзя сбрасывать со счетов возможные ответные действия ВСУ.

Он подчеркнул, что, «по данным из надежных источников», на Украине сейчас идет активное формирование 22 новых армейских соединений.

«При этом семь бригад, выведенных с передовой, доукомплектовываются призванными из запаса людьми и новой боевой техникой, поступающей от стран НАТО , – отмечает собеседник издания.

Часть из этих соединений должна быть боеготова уже к концу февраля 2023 года, а формируемые в составе ВСУ два новых армейских корпуса (9-й и 10-й) должны начать выполнять боевые задачи уже к концу марта 2023 года.

«Если Москва начнет масштабное наступление, то все эти резервы могут быть задействованы, а с учетом формирования в ВСУ ударных подразделений и Гвардии наступления, оснащенных боевыми дронами и другими видами авиации, возможна организация контрнаступления ВСУ, направленного на прорыв к Азовскому морю», – опасается Неткачев.