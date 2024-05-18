Основные силы ВС РФ на Харьковщину ещё не ввели – военкор

Максим Столяров.  
18.05.2024 10:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ на Харьковщине повторяют путь продвижения 2022 года, только теперь, вместо марша и колонн, тяжёлые боевые прорывы при поддержке авиации, ожесточённые бои и множество пленных.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ на Харьковщине повторяют путь продвижения 2022 года, только теперь, вместо марша и...

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«По Харькову у меня ощущение, что мы основные силы пока и не ввели. У нас пока идёт продавливание, у нас идёт огромное количество пленных с той стороны. В основном это погранцы и тероборона – такие, не очень мотивированные. Но туда переброшены и серьёзные войска, разные есть кадры – это не значит, что если Украина не строила в приграничье линии обороны, нам легко далось это продвижение, нет, конечно. Очень серьёзное сопротивление, очень активно противник действует FPV-дронами по нашим войскам. Но у нас, в отличие от 2022 года, совсем другая ситуация.

Мы тогда брали практически без боя всё, а сегодня приходится идти напролом. Но сегодня есть серьёзная поддержка авиации, потому что планирующими боеприпасами, авиабомбами работаем круглосуточно, у нас 24/7 в воздухе висят «птички», их очень много разведывательных, они пробивают украинский РЭБ. И время от обнаружения цели до команды на её поражение – это секунды и минуты», – отметил военкор.

«Вот такого в 2022 году у нас тоже не было. Это что-то новое в нашей штурмовой тактике Плюс, мы не идём колоннами, а действуем малыми мобильными группами. Поэтому пожелаем удачи и будем держать кулаки за наших ребят, за группировку войск «Север», которая действует на Харьковском направлении. Ну и, конечно, всем пожелаем удачи на всех направлениях», – заключил Коц.

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