Основным покупателем продукции «аграрной сверхдержавы» стал не ЕС, а коммунистический Китай

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Новости Украины

В период первых девяти месяцев 2021 года Китай стал самым крупным покупателем украинской агропродукции, а общий объем торговли сельхозтоварами между Украиной и азиатскими странами вырос на 20%. Об этом сообщает agrotrend, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основными покупателями украинской аграрной продукции в этом году стали Китай, Индия, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Пакистан и Израиль, суммарная доля которых в экспорте составила 80%.

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Украина экспортирует в азиатские страны преимущественно зерновые и масличные культуры, растительные масла, остатки переработки пищевой промышленности и мясопродукты, а импортирует оттуда пальмовое масло, семена масличных культур, чай, кофе, экзотические фрукты.

По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, в 2021 году экспорт аграрной продукции из Украины в страны Азии может превысить прошлогодние рекордные $10,9 млрд.

Таким образом, Украина попала в зависимость от Китая во внешней торговле, но в самой Украине об этом предпочитают не говорить, отмечает экономист Александр Охрименко.

«Основной объём экспорта украинской аграрной продукции приходится на Индию и Китай. Кроме того, очень много мы поставляем в арабские страны. Поэтому Азия занимает такую большую долю в украинском экспорте. По большому счёту, главным торговым партнером Украины сейчас является Китай. Кроме традиционной кукурузы мы поставляем туда подсолнечное масло и мясо птицы. Туда также идёт много пшеницы. Значительная доля пшеницы и весь овес идет в арабские страны. Это было и раньше. Просто сейчас Китай занял место торгового партнера номер один. Курьез он заключается в том, что на это никто не обращает внимание. Говоря по-простому, Украина попала в зависимость от Китая, но этого как бы никто не замечает. Вообще основными позициями в экспорте Украина является зерно и металл. Если металл частично идёт в Европу, в Польшу, в Германию, в Италию, а также в США, то зерно практически всё идёт в Азию, хотя мы его немного поставляем, например, и в Испанию. Но объемы поставок в Испанию и в Китай несоизмеримы. Конечно, китайский рынок огромен, индийский тоже. Этим и объясняются такие пропорции», – сказал эксперт в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».