Белорусский генерал с ходу узнал беглого змагара-пранкера и пообещал скорую расплату

20.11.2022  01:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Скандал


Менее 10 секунд понадобилось командующему внутренними войсками Белоруссии Николаю Карпенкову, чтобы узнать сбежавшего в Литву блогера Андрея Паука, пытавшегося разыграть его по телефону.


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«Это ты, Паук?» – спросил Карпенков.

«Та не, не я» – ответил блогер.

«Ах ты мразь такая. Ты меня нашел? Ну ты же урод полный. Ты же троллинг устраиваешь. Животное ты. Тебя достанут. Я не знаю, что с тобой будет, когда мы тебя найдем. Чудовище ты жалкое. Это хорошо, что ты до меня дозвонился. Скоро увидимся. Готовься. Ты не ожидаешь, как скоро», – пообещал генерал и повесил трубку.

Это был самый короткий пранк Паука, но в принципе все его розыгрыши проходят по похожему сценарию. Его собеседники быстро понимают, с кем разговаривают, и говорят все, что думают о беглом змагаре.

В декабре 2021 управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры Белоруссии возбудило уголовное дело в отношении Паука за публичное оскорбление представителя власти. Блогер сбежал в Литву. 16 мая 2022 года  в отношении него возбудили еще два уголовных дела за оскорбление председателя суда в Чечерске, а также за публикацию персональных данных жителя Полоцка и ложные сведения в его отношении. Ранее Паук уже фигурировал в двух делах за обнародование личных сведений.

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