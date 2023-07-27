Особенности национальной охоты на военкомов: Зеленский выпускает пар и переводит стрелки

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Помните, ставшие уже привычным делом картинки из Украины, где военкомы охотятся на улицах на людей? С недавних пор ситуация в Незалежной поменялась. Нет, охота на потенциальное пушечное мясо не прекратилась, но теперь в качестве бесплатного развлечения и отдушины для посполитых к ней добавилась охота силовиков на самих военкомов.

Во всяком случае, тех из них, кто оборзел и почувствовал себя небожителем настолько сильно, что не замечать этого уже невозможно, даже в украинских условиях военного времени.

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Собственно говоря, последние полгода все шло именно к такой развязке. Вспомним коротко основные вехи на этом пути. Вот, Шостка на Сумщине. Там военкомы средь бела дня схватили человека и сразу погрузили его, как зарезанного барана, в багажник.

А вот, Измаил Одесской области – там военкомы забрали телефон у девушки, которая снимала на видео их работу по отлову пушечного мяса. Избили, повалили не землю и ударили с ноги в голову.

Так, черкасские военкомы пытались вручить повестку местному жителю, и это попало на видео снятое случайными прохожими.

А в одном из сёл Хмельницкой области работники военкомата ворвались в частный дом и стали угрожать его хозяину оружием.

А в Ужгороде оборзевший военком напал с матюками на военного и его жену. Дело дошло аж до Минобороны в Киев – и военкома поперли с работы.

А военком из Краматорского района на Донбассе на рожон не лез, а в сговоре с двумя своими подчиненными всего лишь тихо зарабатывал на своем служебном положении, за взятки помогая военнообязанным мужчинам выезжать за границу – за 2-3 тысячи долларов с носа подделывал документы, выдавал фиктивные удостоверения военнообязанного и справки врачебной комиссии о непригодности к службе.

«Пятерых “клиентов” пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях», — сообщили в ГБР.

Начальник ТЦК действовал. Теперь им всем грозит до 9 лет тюрьмы.

Тем же, только в куда больших масштабах, занимался военком в Киевской области. Как сообщает ГБР, «принявшее» горе-бизнесмена при получении 8 тысяч долларов взятки за очередной пакет поддельных документов, потенциальным призывникам предоставлялись поддельные военно-учетные и медицинские документы о непригодности их к военной службе, что позволяло им покинуть Украину. Военком действовал в сговоре с двумя сообщниками — бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном.

«Подельники подыскивали “клиентов”, выполняли роль консультантов по дальнейшему пересечению границ Молдовы и Венгрии, а также выполняли роль посредников при передаче взяток. За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклоняющих людей и их возраста. Чем старше был мужчина, тем дешевле была “услуга” по подделке документов», – делятся подробностями в ГБР.

Неудивительно, что месяц от месяца жалобы на военкомов по всей Украине росли как снежный ком, и в результате это стало проблемой уже для Банковой. Ведь, это грозило срывом мобилизации. Как свидетельствовал начальник Львовского областного военкомата Александр Тищенко, добровольно в военкоматы приходит только 20% от плана, причем, половина из них — контрактники.

В итоге, чтобы закрыть мобилизационные задания, военкомы сами раздают повестки по домам, на улицах, в барах, и даже на пляжах. Поисковый запрос по ключевым словам «Очередной скандал с участием военкомов» стал в украинском сегменте Гугла одним из самых популярных.

«Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», – жаловался военком.

Тыловых военкомов будут отправлять на фронт, – обещал весной министр обороны Резников, утверждая, что Зеленский якобы передал Залужному такое поручение:

«Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектации) – отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, знающих, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», – говорил в апреле министр.

С тех пор ситуация лишь ухудшилась. Про одесского военкома Борисова, незаконно обогатившегося на 188 миллионов гривен, повторять не буду. Но в довесок к нему всплыла еще дюжина скандальных и резонансных эпизодов.

Так, в Винницкой области военкомы вручили повестку стоящему на учете в психбольнице мужчине с третьей группой инвалидности, а медкомиссия признала его годным к службе.

А в Донецкой области на взятке поймали военкома и полицейского.

«По данным следствия, подозреваемые наладили изготовление поддельных документов о непригодности мужчин к военной службе. Они занимались поиском «клиентов». После этого полицейский передавал персональные данные руководителю одного из районных ТЦК и СП. В дальнейшем военком подделывал и выдавал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии с ложными сведениями о непригодности к военной службе с исключением с военного учета. Стоимость своих услуг они оценили в 57 тысяч гривен», – сообщили в Офисе украинского генпрокурора.

Наконец, в эпицентре скандала оказалась депутатка Рады от партии Зеленского, наладившая заработок на отмазывании призывников за деньги и помогавшая уклонистам бежать из страны. НАБУ объявило о задержании нардепки прямо при получении взятки из рук собственной помощницы. Понятно, что и в этом деле никак не могло обойтись без корыстного участия в коррупционной цепочке военкомовских.

Каждый новый скандал на почве раздачи повесток делает отношение к военкомам в обществе всё менее толерантным.

«Они сейчас “цари” – считают, что в связи с военным временем имеют неограниченные полномочия. А на самом деле обычные маргиналы, превратившие правовое Государство в цирк. Они даже не представляют последствий, потому что нет мозгов», – пишут посполитые в комментариях на украинских сайтах.

За дело взялся мастер пиара Зеленский. В своем очередном видеообращении он неожиданно обрушился на чиновничество, признав, что результаты проверок военкомов оказались неутешительными.

«Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни «военкомов» или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то заработок в «военкомате», кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества», – грозно надувал щеки хозяин Банковой.

Итогом этого сеанса контролируемого и дозированного саморазоблачения стало указание Национальному агентству по противодействию коррупции в течение ближайших трёх месяцев проверить на предмет коррупции руководство всех военкоматов на Украине. Как заявил глава НАПК Александр Новиков, под проверки попадут более ста военкомов.

И результаты не заставили себя долго ждать. Свежий скандал, потрясший Украину, связан с обнародованным видео из кабинета ровенского военкома Сергея Луцюка, который матерится и избивает палкой своего подчиненного за то, что тот якобы хотел сдать его с потрохами силовикам.

Кодовое название этой истории «Наркоман, который избивает военнослужащего». Дело в том, что при обыске у ровенского районного военкома оперативники ГБР изъяли 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином.

Релиз ГБР звучит как песня, живописуя в красках «высокие отношения» в среде военкомовских тыловых крыс:

«Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину; Руководитель Ровенского областного военкомата сам избивал военнослужащего, в то время как руководитель районного все это снимал на телефон. Во время проведения «воспитательных мероприятий» в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение».

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Что интересно, теперь, в отличие от ситуации полугодичной давности, о злоупотреблениях военкомов не молчат, заметая их под ковер, а громко говорят вслух – пришла отмашка, что можно.

Зеленскому не откажешь в продуманной технологичности решений. Ситуация требует реакции и выпуска пара. В результате, власть без зазрения совести канализирует недовольство граждан на наиболее заметную, но наименее важную и влиятельную часть системы. Военкомы избраны на роль козлов отпущения, потому что они на виду и при этом мало что решают. Они – лишь исполнители. Планы и задачи им спускают сверху те, о ком не снимают разоблачительных роликов.

В сухом остатке праведный гнев уставших от реального беспредела украинцев будет израсходован на «предателей и барыг из военкоматов», а более вышестоящее начальство останется в стороне.

Реальная мобилизация для пополнения резервов предстоящего в августе «решающего наступления», тем временем, продолжится своим чередом. Но всем уже будет не до этого – умы людей займут обсуждением вываливающихся в СМИ как из рога изобилия возмутительных историй из жизни военкомов.