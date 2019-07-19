Особый статус Донбасса и амнистию для военных ЛДНР оспорили в Конституционном суде Украины
В Конституционный суд Украины подано представление с подписями
53 народных депутатов о признании неконституционными законов об
особом статусе Донбасса и амнистии для не совершавшиз военных
преступлений участников боевых действий на Донбассе, передает
кррреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.
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Сыроид перед подачей представления в КС рассказала журналистам,
что конституционное представление подписали 53 депутата, в
частности вся фракция партии «Самопомощь».
«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет
ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен
принять КС — принять в производство рассмотрение этого дела, ну а
дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС
будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от
российской агрессии», — сказала она.
Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих
двух законов целому ряду статей Конституции.
Она также отметила, что «признание неконституционным закона об
особом статусе — это огромное юридическое оружие против России».
«Это фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять какие-
либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий. То
есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет
инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику
Украины. Это „нет“ федерализации, „нет“ уничтожению
независимости, подрыву суверенитета, „нет“ официальному статусу
русского языка… Это серьезный сигнал для РФ для прекращения
дезинтеграции Украины изнутри», – уверяет Сыроид.
Отметим, что партия “Самопомощь”, зашедшая в 2014 году в
парламент с неплохим результатом, сегодня фактически
обанкротилась и не имеет шансов попасть в новый созыв ВР Украины
из-за крайне низких рейтингов. А внутренние склоки привели к
фактическому развалу этой партии, значительная часть депутатов
кроторой баллотируется в парламент по спискам других политических
команд.
Вместе с тем, подачу такого заявления в Конституционный суд
следует рассматривать, как еще один системный шаг украинской
“партии войны” по саботажу попыток администрации президента
Владимира Зеленского выйти на прямой диалог с Москвой и
достижение компромисса. Фактически, силы, контролируюшщие
сегодня Конституционный суд загоняют нынешнюю власть в такой
коридор, в рамках которого будет невозможно соблюдение минских
соглашений.
Спасибо!
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