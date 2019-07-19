Особый статус Донбасса и амнистию для военных ЛДНР оспорили в Конституционном суде Украины

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Конституционный суд Украины подано представление с подписями

53 народных депутатов о признании неконституционными законов об

особом статусе Донбасса и амнистии для не совершавшиз военных

преступлений участников боевых действий на Донбассе, передает

кррреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

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Сыроид перед подачей представления в КС рассказала журналистам,

что конституционное представление подписали 53 депутата, в

частности вся фракция партии «Самопомощь».

«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет

ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен

принять КС — принять в производство рассмотрение этого дела, ну а

дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС

будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от

российской агрессии», — сказала она.

Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих

двух законов целому ряду статей Конституции.

Она также отметила, что «признание неконституционным закона об

особом статусе — это огромное юридическое оружие против России».

«Это фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять какие-

либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий. То

есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет

инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику

Украины. Это „нет“ федерализации, „нет“ уничтожению

независимости, подрыву суверенитета, „нет“ официальному статусу

русского языка… Это серьезный сигнал для РФ для прекращения

дезинтеграции Украины изнутри», – уверяет Сыроид.

Отметим, что партия “Самопомощь”, зашедшая в 2014 году в

парламент с неплохим результатом, сегодня фактически

обанкротилась и не имеет шансов попасть в новый созыв ВР Украины

из-за крайне низких рейтингов. А внутренние склоки привели к

фактическому развалу этой партии, значительная часть депутатов

кроторой баллотируется в парламент по спискам других политических

команд.

Вместе с тем, подачу такого заявления в Конституционный суд

следует рассматривать, как еще один системный шаг украинской

“партии войны” по саботажу попыток администрации президента

Владимира Зеленского выйти на прямой диалог с Москвой и

достижение компромисса. Фактически, силы, контролируюшщие

сегодня Конституционный суд загоняют нынешнюю власть в такой

коридор, в рамках которого будет невозможно соблюдение минских

соглашений.