Осознание львовского русофоба: Границы 91-го и возвращение Крыма – это иллюзия

Переговоров с Россией на условиях Украины не будет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны отталкиваться от того, что при всем уважении, но на наших условиях переговоров не будет никогда. Это должен случиться какой-то фантастический форс-мажор, чтобы эта асимметрия и диспропорция, которую лишь чуть-чуть западным вооружением можно выровнять, чтобы что-то изменилось. Когда мы говорим об этих фантазиях на тему переговоров, конечно, они базируют на том, что границы 91-го года – это иллюзия. И они в принципе уже из разряда целей переведены в разряд мечт, недостижимых на этом этапе, и вокруг этого все танцуют», – сказал русофоб.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Соответственно, так называемая формула Зеленского – это абсолютно недейственный нуль, с которым я не вижу смысла выходить даже на тот же саммит мира в июне в швейцарских Альпах. Это недейственный, нерабочий документ, который не содержит в себе механизма реализации… Такой же вопрос с Крымом. Крым сейчас на любых вопросах, которые будут сейчас, через пять лет, через десять, не будет обсуждаться», – заявил Дрозов.