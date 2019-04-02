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02.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Осознав неизбежное, союзники Порошенко начали объявлять Зеленского «кандидатом надежды»

В Верховной Раде началась «политическая эквилибристика» депутатов. Не успел кандидат в президенты Владимир Зеленский одержать победу в первом туре, а в правящей коалиции уже осыпают его комплиментами.

Так, депутат Рады Антон Геращенко от «Народного фронта», входящего в коалицию с «Блоком Петра Порошенко», «кандидатом надежды», который имеет все шансы победить во втором туре.

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Об этом политик заявил в эфире интернет-канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимир Зеленский – это кандидат надежды. Украинцы связывают надежду на лучшее будущее страны с Владимиром Зеленским. Петр Порошенко, у него было пять лет показать себя за эти годы. В 14-м году, чтобы избраться в президенты, он очень много пораздавал обещаний, многие из которых он не выполнил… Если бы выборы состоялись завтра и еще на Зеленского не обрушился тот шквал компроматов, фейков и грязи, я думаю, что Зеленский бы победил», – заявил Геращенко.

Отметим, что Геращенко считается близким к главе МВД Арсену Авакову, который контролирует значительную часть “Народного фронта”.

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