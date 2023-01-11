Осознав угрозу, Россия готовит мощный удар по Украине

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Россия во время осенних «передислокаций» осознала, что на кону стоит ее существование, собралась и теперь готовит мощный удар.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осенью все это поняли, когда мы вынуждены были оставить много чего – Харьковскую, Херсонскую область, что речь идет вообще о выживании нашего государства в войне с Украиной… Есть ощущение у всех, что что-то готовится, готовится наш какой-то мощный удар, и я не удивлюсь, если он будет на тот же Киев, но немножко по-другому, в другом составе, с другим подходом», – заявил Стешин.

Он подчеркнул, что российской армии нельзя отказываться от сопутствующих ударов по энергосистеме Украины и не идти ни на какие договоренности.

«Очень дозированы эти удары – для меня нет этому объяснения. Я читал развернутый репортаж одной западной авторитетной газеты, там дали снимать, показать. Хохлы жаловались, что они не могут ремонтировать технику из-за проблем с энергоснабжением. Вот, пожалуйста, еще один пример, как обесточивание Украины помогает фронту и боевым действиям. Но я не могу понять, почему это свернули. По-видимому, опять идут какие-то договоренности. Я не знаю, о чем мы в итоге договоримся, мне даже думать об этом не хочется», – резюмировал военкор.