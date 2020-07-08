Оспаривание воссоединения Крыма с Россией приравняют к экстремизму

08.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Призывы о пересмотре российского статуса Крыма, Курил, Калининграда и других регионов будут караться штрафом или уголовной ответственностью. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ согласно принятым накануне поправкам в Конституцию.

Призывы будут приравнены в экстремистской деятельности и облагаться штрафом до 300 тысяч рублей, а попытка оспорить принадлежность территории грозит обернуться уголовным сроком до десяти лет заключения.

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«Мы сегодня внесли уже во исполнение Конституции один из проектов законов. Он уточняет понятие экстремистской деятельности в связи с новыми определениями, которые касаются территориальной целостности Российской Федерации, которая есть в Конституции. В ближайшее время нам предстоит еще разработать и внести несколько законов», – заявил на заседании Совета федерации председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Напомним, что во время последних президентских выборов активно тему сомнений вокруг легитимности воссоединения Крыма с Россией эксплуатировала кандидат Ксения Собчак. Правда, штраф в 300 тысяч – это даже меньше, чем стоимость одной рекламной записи в блоге либералки-провокаторши.