«Остается большой проблемой»: ВСУ систематически сбивают свои беспилотники

Вадим Москаленко.  
31.03.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


С начала активных боевых действий и до сих пор в подразделениях ВСУ так и осталась нерешённой проблема сбивания собственных беспилотников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил представленный как специалист в беспилотной авиации волонтёр Павел Кащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала активных боевых действий и до сих пор в подразделениях ВСУ так и...

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«В действительности ситуация определённым образом изменилась, не буду говорить, как это решается, но определённая систематизация происходит, случаев таких однозначно меньше, однако всё ещё это остаётся большой проблемой. Регулярно идёт сбивание своих самолётов-разведчиков своими же подразделениями», – сказал волонтер.

«Это просто проблема коммуникации в армии. То есть, несмотря на то, что есть механизм согласования всех этих процессов, вертикальной передачи информации часто не хватает, ну, это распространено. И где-то какой-то дядька-охотник, которого не предупредили вовремя, в ближнем окопе может наудачу взять и попасть в свой же БПЛА», – рассказал Кащук.

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