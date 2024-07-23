Остается непонятным, куда полетят британские «шторма»

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Лондон не меняет свою позицию по проблеме использования Украиной предоставленного ей британского оружия.

Об этом британский премьер-министр Кир Стармер заявил в британском парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подход к возможностям, которые были предоставлены со стороны Великобритании, остается таким же, как и три недели назад. Никаких новых решений принято не было. Исходя из принципа признания права Украины на самооборону и параметров международного права. Я думаю, что это правильно, и именно поэтому никаких новых решений принято не было», – сказал Стармер.

10 июля Стармер заявил, что Украина может использовать переданное ей британское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях. Однако спустя несколько дней это заявление было опровергнуто министерством обороны Британии. А 19 июля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности нанесения ударов по России поставленным Киеву оружием.

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