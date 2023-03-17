«Остается смотреть, как нас банально сливают» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
17.03.2023 08:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Страны западного блока открыто врут жителям Украины об их скором принятии в ЕС и НАТО, хотя делают всё возможное для скорейшего слива киевского режима.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока открыто врут жителям Украины об их скором принятии в ЕС и...

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«Нам рассказывают: «Вы станете членами ЕС». Это откровенное враньё. Максимум, что мы получили – «кандидата в члены ЕС», причём с огромным количеством «но». Мол, это тестовое кандидатство, потому что мы ещё не выполнили огромнейший список каких-то обязательств.

Точно так же нас никто не собирается принимать в НАТО, несмотря на войну. Причём понимая, что Путин может начать полномасштабную войну», – сказал Корнейчук.

Он подчеркнул, что страны западного блока планируют постепенно «сливать» Украину, даже не пытаясь как-то защитить.

«Мы их устраиваем как буфер. Поэтому «Мы вам дадим гарантии безопасности, оружие, но в НАТО мы вас не примем». Потому что принять в НАТО – это вас защищать, а они нас защищать не хотят.

В ЕС они нас не примут, потому что часть наших территорий оккупирована, и в любой момент может потом опять начаться война. А они не собираются защищать нас как потенциального члена ЕС.

Эти вещи надо понимать. Тут нет никакой тайны, просто надо анализировать информпространство и смотреть, как нас постепенно просто банально сливают под красивыми фразами», – добавил политолог.

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