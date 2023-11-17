«Остаётся рассчитывать лишь на боевой дух» – в Киеве испугались визита Путина в Ростов
Визит президента России Владимира путина в штаб Южного военного округа приведёт к изменениям на фронте и крупным проблемам для ВСУ.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно отметить, что Путин в течение четырёх недель два раза приезжал в штаб Южного военного округа, где находится Герасимов. Первый раз он приезжал, Шойгу не было, а второй раз уже был Шойгу.
Не он их вызвал в Кремль, а он поехал туда. Когда Верховный главнокомандующий приезжает на фронт, это приводит к каким-то действиям. Или даёт пендаля, чтобы начали быстрее выполнять задачу, или ему докладывают», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что ситуация для Украины усложнится ещё сильнее, и рассчитывать уже толком не на что.
«Поэтому ситуация будет усложняться, давление будет ещё больше усиливаться, и нам остаётся только рассчитывать на боевой дух наших солдат, офицеров, и генералов, которые будут добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи», – подытожил бывший полковник СБУ.
Спасибо!
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