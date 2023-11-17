«Остаётся рассчитывать лишь на боевой дух» – в Киеве испугались визита Путина в Ростов

Визит президента России Владимира путина в штаб Южного военного округа приведёт к изменениям на фронте и крупным проблемам для ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Важно отметить, что Путин в течение четырёх недель два раза приезжал в штаб Южного военного округа, где находится Герасимов. Первый раз он приезжал, Шойгу не было, а второй раз уже был Шойгу.

Не он их вызвал в Кремль, а он поехал туда. Когда Верховный главнокомандующий приезжает на фронт, это приводит к каким-то действиям. Или даёт пендаля, чтобы начали быстрее выполнять задачу, или ему докладывают», – сказал Стариков.