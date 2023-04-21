«Остаётся только наблюдать» – во Франции ожидают энергетической катастрофы

Владимир Гладков .  
21.04.2023 18:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция, Экономика коллапса, Энергетика


Европейские страны рано радуются окончанию тёплой зимы, поскольку энергетический кризис в ЕС только начинает набирать обороты.

Об этом эфире интернет-канала PolitWera заявила французский журналист Елена Кондратьева–Сальгеро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны рано радуются окончанию тёплой зимы, поскольку энергетический кризис в ЕС только начинает...

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«У соседей [Франции] сейчас и своих проблем достаточно в связи с энергетическими переборами и перегибами в настоящий момент в Европе. Все уже поняли, что рановато было радостно кричать «Мы пережили зиму, мы победили».

Поскольку зима будет не одна, а все эти неприятности, мягко говоря, на долгий срок, а не на одну или две зимы», – сказала журналист.

Кондратьева–Сальгеро отметила, что европейские страны сами загнали себя в энергетическую катастрофу, и теперь остаётся только наблюдать за развивающимся кризисом.

«Испания и Португалия вышли из этого тупика, а Франция привязана какой-то каторжной гирей к Германии, и обязана следовать в фарватере. А Германия только что закрыла три последних свои атомные станции, составлявшие две трети её обеспечения.

И то, что Франция пытается открыть заново те реакторы, которые она не поддерживала – как вы понимаете, одним щелчком это всё не включается. Поэтому сейчас идёт период абсолютной неразберихи в умах и деяниях.

Если раньше некоторые действия европейских правительств – всё больше напоминали движение курицы с отрезанной головой, то уже сейчас остаётся только наблюдать с большим интересом, с азартом», – добавила она.

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