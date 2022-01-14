Осталась пара недель, – политолог о шансе Украины выйти из-под удара

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Новости Украины

У Украины осталось несколько недель на то, чтобы выставить свои предложения и согласиться с выполнением «Минских соглашений», дабы не стать жертвой эскалации.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, Украина еще может выйти из-под удара, пока продолжаются переговоры США и России.

«Есть еще буквально две недели для того, чтобы выйти на публику, вынести план и сказать: «Мы готовы реализовывать «Минские соглашения». Дальше закончится этот «нулевой» этап, дипломатический триатлон закончится, и будет повышение ставок какое-то. Может, по Украине, может, в другом месте, но снова будет повышение ставок. Выйти и сказать: «Мы готовы на компромиссы, мы готовы на амнистию, на выборы вот такие, мы готовы, готовы все сделать». Это надо делать публично, чтобы верили, чтобы видели эту позицию. Тогда не будет смысла нападать или эскалировать на нас сегодня. Потому что публичная позиция означает готовность взять за нее на себя обязательства, от нее потом сложно отказаться. Вот, у нас еще остался небольшой временной лаг, чтобы что-то предложить свое. Иначе нас будут решать без нас», – заявил Бортник.