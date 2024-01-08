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Несмотря на то, что Украина полностью провалила наступление и потеряла больше территорий, чем захватила, погибло много русских, и это главное достижение прошедшего года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил печально известный майданщик, украинский медик и юрист Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что не «перемога», то однозначно «зрада». Хотя жизнь всегда где-то между «перемогой» и «зрадой». Украинцы шатаются от эйфории до отчаяния. И это говорит об инфантильности. Запад тем и отличается, особенно англосаксонский мир, трезвостью. Да, бывает дождь, туман, это означает, что надо одеваться соответственно. Да, к сожалению, мы не пьём кофе с тобой, не записываем эфир где-то в Ялте. Но с другой стороны, прошлый год, несмотря на то, что мы воевали против такого большого монстра, который много чему научился за прошлый год…Ну, потери и приобретения, мы немного больше потеряли территорий, чем добыли. Но мы намного больше убили русских!» – заявил Друзенко.

По его словам, успех кампании в новом году зависит только от собранности украинцев.

«Вопрос, что будет в 2024 году. Если мы не мобилизуемся, это касается не только людей, но и экономики, властных структур, ремобилизации, повторной мобилизации наших друзей и союзников за границей, мобилизации нашей дипломатии по миру, тогда – да. Тогда чаша весов может склониться в сторону России. Да, есть тяжёлая война, да, пинками мы их не выгоним, да, русские много чему научились. Но военную катастрофу мы можем создать только своими руками», – сказал «юрист-медик».