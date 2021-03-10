Остались ли в Грузии союзники России?

12.03.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

В Грузии остаётся немало сторонников дружбы и союзнических отношений с Россией. Однако в стране установлена жёсткая прозападная цензура. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает политолог Шота Апхаидзе.

Какая ситуация сегодня в Грузии? Кто её союзник, а кто враг? Вспомним предысторию. Правительство Эдуарда Шеварднадзе, пришедшее к власти после победы в гражданской войне 1991-1992 годов, умудрялись вести дипломатию «двойного стандарта». Они сохраняли мирные дипломатические отношения с Россией и одновременно усиливали прозападный курс. Именно Эдуард Амбросович заложил основу евроинтеграции Грузии.

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После прихода к власти в 2003 году ставленника Запада Михаила Саакашвили со своей «соросовской» командой, дипломатические отношения между Россией и Грузией резко ухудшились. Саакашвили под воздействием США поставил цель (и в какой-то степени ему это удалось) окончательно разорвать российско-грузинские отношения.

Но сформированные на протяжении многих веков отношения между двумя братскими народами в тесном экономическом, религиозном единстве оказались крепче, чем предполагал Запад. Навязать ему свои мондиалистические, глобалистские взгляды у Саакашвили не совсем получилось. С командой западников он обвинил Россию во всех бедах Грузии. Либералы-соросисты мастерски создали образ врага в лице России и по сей день продолжают подавать информацию в искажённом виде народу Грузии, устрашая его. Была развернута охота на «агентуру России» – под её жернова попадали инакомыслящие оппоненты. Стоило только гражданину Грузии выразить позитивный настрой к РФ, он мгновенно подвергался репрессиям.

Саакашвили искал защиту в штаб-квартире НАТО. Брюссель и сам всегда готов перебросить свой военный контингент к границам России, создать искусственные конфликты для дальнейшего расположения своих военных баз. Задачи и цели Михаила Николаевича как политического гастарбайтера в наше время остаются прежними.

Однако с 2012 года и по сей день страной правит «Грузинская Мечта», пришедшая к власти после победы на выборах над саакашвилевской «ЕНД». И, несмотря на смену власти, Тбилиси продолжает смотреть в сторону Запада, как и режим Саакашвили, протягивая «руку» Вашингтону. История ни чему не учит «Грузинскую Мечту», сегодняшние власти Грузии своими собственными руками губят страну.

А надо усвоить один простой урок – тридцатилетнее стремление к Западу привело прекрасную Грузию к экономическому коллапсу, нищете, деградации населения, безграничному миграционному процессу и даже к потерям своей территории.

Трагедия состоит в следующем: грузинские политики из правящей партии, члены правительства, прекрасно осознают, что прозападный курс Грузии не может быть спасением для страны. А ведь после разгрома преступного режима Саакашвили грузинский народ вышел из стрессовой ситуации, из искусственно навязанной антироссийской шизофрении и желал восстановления отношений с Россией. Население Грузии прекрасно понимает, что этнические конфликты не решаются с помощью запада. Вашингтон и Брюссель ничего существенного не предлагают для решения конкретных проблем Грузии, а наоборот усиливают их. Запад пытается навязать грузинскому обществу псевдодемократию и дикий либерализм.

В свою очередь «Грузинская Мечта» не делает решительных шагов для восстановления русско – грузинских отношений, ограничивается лишь латентным форматом переговоров чиновников МИДа Карасина-Абашидзе, который не даёт никаких результатов.

Почему же так происходит, если за «Грузинской мечтой» стоит олигарх Иванишвили, которого Саакашвили именует «акционером Газпрома» и «агентом Кремля»? Иванишвили, прежде всего, переживает за свой бизнес. Он лавирует между Москвой и Вашингтоном, ищет более выгодные для него условия. Но у него есть один большой позитив по сравнению с Саакашвили – он не настроен враждебно к РФ. Иванишвили не призывает к войне с Москвой, хотя при этом и продолжает прозападный курс – это ему необходимо, чтобы получить гарантии неприкосновенности.

«ЕНД» саакашистов – искусственно существующая партия. Благодаря поддержке западных структур числится главной оппозиционной силой в Грузии. «ЕНД» поддерживает около 15% населения. Партия Саакашвили накаляет ситуацию в Грузии. Устраивает позорные провокации, ярким примером является так называемая «Гавриловская Ночь».

Запад поощряет и спонсирует русофобию в Грузии. Когда нужно – напрямую вмешивается во внутренние дела страны, обвиняет власть «в нарушении демократических принципов» и «свободы слова». Вашингтон заставляет Тбилиси сидеть за одним столом с радикалами, провокаторами и вести с ними переговоры. Например лидер ЕНД Никанор Мелия, который в данный момент отбывает срок за тяжкие преступления, находится под покровительством западных структур. Явная декларация двойных стандартов.

Но есть ли в Грузии союзники России? Безусловно, есть!

Прежде всего, это грузинский народ! Есть и среди политических партий, и среди общественных организаций, но только их голоса заглушают. В Грузии для друзей России закрыты практически все СМИ, им перекрыто финансирование.

Кадровую политику, ЦИК полностью контролирует Вашингтон через своих подручных политиков и НПО, которые всячески блокируют друзей России.

К сожалению, грузинский патриотический политический спектр не может объединиться и создать единый фронт против западников.

Поэтому власти Грузии, политические и финансовые элиты, не могут освободиться от прямого воздействия специально созданного образа врага в лице России.

Даже те партии которые считаются пророссийскими, такие, как «Альянс патриотов», «Грузинский Даси», «Грузинский Марш», «Грузинская Идея» – не могут откровенно заявить, что Россия не является врагом для Грузии. Большинство политических партий не могут признаться, что пора менять курс и партнера. А якобы друг России-Партия Нино Бурджанадзе, которую в Кремле считали главным союзником, в конечном итоге вступила в коалицию с ярыми врагами Москвы.

Однако факты остаются фактами. Только благодаря Российской империи и временам СССР Грузия спаслась от неизбежного уничтожения. И в наши дни только союз с России вновь спасёт Грузию.

А что говорит социология? Директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе провёл опросы среди граждан Грузии. В 2013-2014 годах опрос «НАТО – Грузия» показал, что 48% респондентов против вхождения в Североатлантический альянс, только 25% «за», а воздержались – 27%.

В 2014-2015 годах проводилось исследование на тему отношений «ЕС–Грузия». Тогда 45% опрошенных граждан Грузии высказались против вхождения в ЕС , 43% – «за», воздержались 12%.

В 2016-2017 году – не менее интересный опрос «Грузия в Таможенном Союзе»: рекордное число – 71% граждан Грузии из всех регионов выступили за вхождение в ЕАЭС! Против было 12% – в основном, жители Тбилиси.

Об этих цифрах в Грузии говорят очень тихо – «за кулисами», а говорить надо громко, чтобы в корне поменять ситуацию. И, конечно, необходимо начинать прямой диалог с Россией без всяких европейских посредников.

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