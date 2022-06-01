Остались на обочине: впервые за много лет ни один украинский боксер не прошел в финал чемпионата Европы

Новости Украины

На чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который длится в столице Армении Ереване, завершились полуфинальные бои с участием украинцев. За выход в финал боролись четверо украинских боксеров: Иван Сапун, Юрий Захареев, Юрий Шестак и Дмитрий Замотаев — но никто из них не пробился дальше. Об этом сообщает «Суспильне.|Спорт».

В полуфинале в полутяжелом весе (до 80 кг) Иван Сапун не смог перебоксировать итальянца Альфреда Комми и выбыл из соревнований, остановившись на «бронзовой» строчке. Сапун впервые в кар’ери выиграл медаль такого уровня.

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Не сумел преодолеть полуфинальную стадию и действующий чемпион мира Юрий Захареев. В 1/2 финала в первом среднем весе (до 71 кг) боксер проиграл в ближнем бою с англичанином Гаррисом Акбаром с счетом 2:3. Таким образом Захареев завершил соревнование с “бронзой”. Для него это также дебютная в карьере медаль континентального первенства.

Еще один украинец Юрий Шестак уступил в полуфинале в легком весе (до 60 кг) испанцу Хосе Киллесу Бротонсу. Поэтому он также финишировал с бронзовой наградой — его первой за пять лет медалью Евро. До этого он приобретал “золото” в 2017 году.

Дмитрий Замотаев, являющийся бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, проиграл полуфинальный бой в самом легком весе (до 51 кг) испанцу Мартину Молини. Несмотря на поражение Дмитрий во второй раз поднимется на пьедестал чемпионата Европы с бронзовой наградой: раньше он выигрывал «бронзу»” на Евро-2017, а также становился третьим на Европейских играх-2015.

Издание напоминает – это впервые с 2015 года, когда ни один из украинцев не вышел в финал чемпионата Европы среди мужчин. Тогда сборная осталась вообще без медалей, однако в том же же году участвовала в Европейских играх, где в финал пробился один украинский боксер — Геворг Манукян. До создания Европейских игр в последний раз подобное случалось на континентальном первенстве 2011 года, когда в финалах не было ни одного украинца.