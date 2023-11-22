Остались одни «перукарни» да «кавярни»: Украине нечего переводить на военные рельсы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка поставить экономику Украины на военные рельсы обернется катастрофой. Основу оставшейся деловой активности в Незалежной сейчас составляет не промышленность, а сфера услуг, которую невозможно перевести на нужды военных.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если сектор услуг составляет основную часть ВВП, то сектор услуг невозможно перевести на военные рельсы. Нельзя переставить парикмахерские, кафе и все остальное, – то, что дает 60% занятости, 60% ВВП, основную часть налогов, нельзя переставить на военные рельсы. Этот сектор не может давать военную продукцию, и он технологически, кадрово и технически не готов. Более того, любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадет потребление, потому что негде потреблять – нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов. А, во-вторых, технически и технологически, организационно не готовы для того, чтобы разворачивать такие производства, – заявил Кущ.