Остались сутки до зомбиапокалипсиса – депутат Рады

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для того, чтобы победить Россию, украинский парламент должен продлить запрет на такие российские Интернет-ресурсы, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и «mail.ru», которые якобы являются чрезвычайно опасным оружием Кремля

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат от «Голоса» Роман Лозинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три года назад было принято решение о санкциях против российских сервисов, в частности таких одиозных социальных сетей, как «ВКонтакте», «Одноклассники», и других около полутора тысяч физических и юридических лиц, которые является оружием оккупанта.

Одни сутки и 14 часов – это то время, которое осталось до того момента, как те российские сервисы, как оружие Кремля будет разблокировано. Это то время, которое осталось у Совета нацбезопасности, чтобы собраться, и чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал этот указ (о продлении санкций – прим. ред)» – возмутился он.

Депутат подчеркнул, что эти информационные ресурсы и социальные сети якобы являются страшным оружием Кремля, которое позволит России совершить на Украине «зомбиапокалипсис».

«Эти санкции уменьшили пользование «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другим оружием Кремля в десятки раз. Эти санкции блокируют не только соцсети, а блокируют и «mail.ru», который является оружием и собирает данные про украинцев. Они блокируют карты «Яндекс», который во время Майдана, когда мы с вами строили баррикады на Крещатике, показывали, что мосты с левого берега на Майдан перекрыты.

Это оружие оккупанта, которым они промывают мозги, которым они формируют зомбиапокалипсис у украинцев. И это те социальные сети, которые должны быть запрещены до тех пор, пока Россия ведёт открытую войну против Украины, и даже дольше», – призвал парламентарий.

Также Лозинский объявил о сборе подписей для проведения внеочередного заседания, чтобы принять постановление о продолжении этих санкций, добавив, что это необходимая мера для победы в войне.