«Остались у разбитого корыта»: Арестович о польской помощи Украине

01.06.2022  12:51 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Германия, Греция, Дзен, Политика, Польша, Украина
Новости Украины

Германия отказывается выполнять взятые на себя ранее договоренности и передавать Польше танки «Леопард» взамен отправленным Варшавой Киеву советским Т-72.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия отказывается выполнять взятые на себя ранее договоренности и передавать Польше танки «Леопард» взамен...

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По словам Арестовича, в результате поляки остались ни с чем.

«Шольц заявил, что Греция поставит Украине танки советского образца, а взамен Греция получит немецкие танки. Проблема в том, что у греков нет советских танков на вооружении. Ну, есть БМП, какое-то количество они могут передать и так далее. Но, может быть, они где-то откопают, на Кипре были вроде еще, но это очень сложная история.

И тут включается Дуда, президент Польши, и говорит: «Секундочку, вообще-то мы поставили Украине больше 200 танков, и немецкое правительство должно было поставить нам «Леопарды», но не поставило». Говорит, были договоренности, но они нарушены, не поставляют, даже разговоров нет. Как-то, мы, вроде, понадеялись на вашу поддержку, а остались у разбитого корыта. Простите, как это объяснять? И ответа нет», – заявил Арестович.

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