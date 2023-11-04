«Осталось мало времени» – Россия может не успеть возродить проект «Каспийского монстра»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Развитие экранопланов было остановлено в России по указке из Вашингтона тогдашними зависимыми от американцев элитами. Однако сегодня у Москвы остаётся не так много времени для возрождения «Каспийского монстра», ведь США и Китай осознали преимущества этого направления.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил заместитель командира 11-й авиагруппы экранопланов на Каспии, пилот экранопланов в 1982-1999 гг. Александр Коробкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я помню, в девяностые годы очень много было статей, что мы можем развиваться, можем выйти на мировой рынок со своими экранопланами, что это направление может стать очень важным. Но в 1999 году всё закрыли», – сказал ведущий Максим Калашников.

«Да, в 1999 году из 11-й авиагруппы сделали базу хранения, колбасу резать. В 1993 году тема начала развиваться, приехала группа иностранцев: американцев, голландцев, и куча других. А в конце октября, после нашей показухи иностранцам, было совещание Госдепа США, на котором приняли решение о развитии экранопланостроения, было увеличено финансирование в шесть раз по этому поводу. И было принято решение о закрытии темы у нас», – рассказал пилот.

Он подчеркнул, что передовые государства мира, такие как Китай и США, активно развивают тему экранопланов.

«В июне прошлого года в США было принято решение о разработке и постройке экраноплана грузоподъёмностью 50 тонн с целью контроля коммуникаций Севморпути. Они приняли это решение», – добавил Коробкин.

По его мнению, в конце восьмидесятых СССР в этой области обогнал другие страны на несколько десятилетий, ведь экранопланы – весьма перспективный вид транспорта.

«При движении на экране в три-семь раз увеличивается КПД машины, если брать с самолётами таких же пропорций. И эксплуатация машины сама по себе гораздо дешевле, чем авиации», – уверен Коробкин.

При этом в современной России развитие этого направления идёт весьма медленно, не уходя дальше теоретичеких, или небольших экспериментальных проектов. Хотя в 2021 году президентом России было принято решение о создании комплексного проекта по развития экранопланостроения в РФ, пока что оно не исполняется.

Коробкин подчеркнул, что решение руководства России по каким-то причинам не выполняется, а медлить нельзя: состоявшиеся при Советском Союзе лучшие в мире специалисты в этой области стареют.

«Концепция этого комплексного проекта состояла в том, чтобы развивать это направление как отрасль. Только тогда решается эта задача. А основная задача – решение проблемы транспортной доступности, в том числе обеспечение контроля морских коммуникаций севера. И они [экранопланы] эту задачу решают. Эта машина может рассматриваться как боевая платформа. Но проблема только в одном. Уважаемое правительство, вы же дали указание рассмотреть до 21 июля вопрос по концепции. Не выполняют решение ваши подчинённые из Минтранса. Мы, конечно, постараемся пробиться и всё сделать, но мы уже древние, и времени у нас осталось не очень много. И молодёжь мы за это время не подготовим, если у нас развития не будет. Нужно готовить кадры. Решение вопроса транспортной доступности и обеспечение безопасности в транспортном отношении эти машины выполняют. Мы не настроимся дорог ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке, это занятие бесперспективное, потому что они будут строить дороже, чем это. А эти машины обеспечивают транспорт без строительства коммуникаций. Для них коммуникации – это реки, озёра, воздух, со льда. Обеспечивает круглогодичную эксплуатацию… Результатами наших исследований стал вывод, что мы можем создать транспортное средство, которое будет двигаться за счёт изменения среды, а не за счёт сжигания топлива», – резюмировал пилот.