Осталось несколько дней до ликвидации УПЦ. Всех священников ждёт Зе-бусификация

23 июня 2025 года – день, когда в Укрорейхе Украинская Православная Церковь официально становится вне закона. В этот день истекает срок, данный Верховной радой на полный отказ от Матери-Церкви – РПЦ, перерегистрацию общин и слияние с ПЦУ, либо их закрытие.

Чем он ближе, тем сильнее оказывают давление на Церковь властные сатанисты и раскольники.

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Несколько фактов.

Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) опубликовала список религиозных организаций, имеющих право на бронь от мобилизации. Всего таких организаций 30 000, бронь получили 7 736. Ни один (!) монастырь или приход тысячелетней канонической Церкви в него не попал. То есть налицо явная антиконституционная дискриминация по конфессиональному признаку.

Зато получили отмазку от ВСУ раскольники, сектанты и сатанисты: «Утренняя Зоря» (по-латыни «Lucifer»), «Украинские родноверы «Свет Дажбоже» (языческие идолопоклонники), «Независимая религиозная община» (псевдохристианская тоталитарная секта) и им подобные. 2/3 списка занимают «титульные» приходы униатских и пэцэушных расстриг. Хотя приходов у них, на обе конторы, всего 4 600 (большинство отобраны у УПЦ). Пусть даже пахан ПЦУ Думенко и заявил, что у него 9 000 – известная брехня собачья.

Никаких оснований для отказа УПЦ в освобождении от мобилизации ГЭСС не представила. И теперь ожидается массовое забритие канонического клира. Для чего подключают СБУ – по инсайдам, она будет наводить ТЦК на него. То есть бюрократическая машина, поняв, что подавляющее большинство священников Церковь не предадут, вознамерилась уничтожать их физически. Причем даже без варианта стать капелланами: им это запрещено как «агентам РФ».

Один из таких священников, схваченных ТЦК, – архимандрит Пафнутий, настоятель Свято-Духовского монастыря в Кременце Тернопольской области. Его людоловы украли после судебного заседания, где рассматривалось дело о переводе обители в ПЦУ. Этот монастырь – скит Почаевской Лавры. И рейдерство против него означает посягательство на вторую великую святыню, вслед за Киево-Печерской.

А в Чернигове власти захватили Свято-Троицкий собор, входивший в древнейший Свято-Троицко-Ильинский монастырь, основанный в 1069 г. великим святым, преп. Антонием Печерским. Главрасстрига Епифан провел там свою глумливую «службу». Так же, как и в древнейшем (11 век) Свято-Кирилловском храме в столице, тоже отобранном у УПЦ. Впрочем, теперь, после кощунственных шоу, они пустуют. Как Покровский и Николаевский соборы в Хмельницком (в Николаевском бесы из С-14 облили святой крест свиной кровью). Как и большинство парафий ПЦУ по всей Незалежной.

Но рейдерство продолжается, а репрессии усиливаются. Видимо, властями поставлена задача до 23.06 обеспечить широкомасштабную «артподготовку». Потому они продолжают издеваться над непокорными батюшками и даже священноначалием – в частности, над тяжело больным митрополитом Банченским Лонгином. Владыку, приютившего у себя в монастыре 500 сирот, таскают по судам. И даже над детками, среди которых немало больных и инвалидов, не стесняются измываться. Устроили им допросы о владыке.

Не зная, к чему прицепиться, прессуют энергокомпании, которые поставляют электричество в храмы. Например, по требованию ПЦУ в Кременчуге затеяна тяжба против компании «Полтаваоблэнерго», поставлявшей ток «структурам церкви агрессора»…

Зато, с другой стороны, Банковая вдруг озаботилась «острой проблемой антисемитизма». (Хотя правящие жидобандеровцы давно загнали его под лавку). И поручили ее решать все той же ГЭСС, во главе с экс-коммунистом Еленским, при СССР вовсю клеймившим сионизм. Кабмин внес в раду законопроект на сию тему.