Осталось перерезать последнюю ниточку для полного краха энергетики, – укро-политолог

Следующим ударом Россия может отрезать украинские АЭС от остальной энергосистемы страны, и тогда украинцы окончательно распрощаются со светом в квартирах.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по тому, что вчера над Бучанским районом летал российский Орлан, проводится разведка, и, судя по всему, на этой неделе стоит ждать очередного удара по энергетике. И да, есть большой риск, что это может оказаться фатальным для Киева, для энергосистемы Киевской области. По сути, энергосистемы рассыпаются у нас на острова. Если на Западной Украине примерно 30% времени без электроэнергии, то те же Бровары, там далеко за 60%» – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что Киев получается в лучшем случае половину от необходимого минимума электроэнергии, и улучшения ситуации не предвидится.