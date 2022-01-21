Осталось полшага: Признание ЛДНР прочно вошло в официальный общероссийский дискурс

Новости Украины

Консультации с руководителями фракций Госдумы РФ по поводу инициативы КПРФ обратиться к президенту с призывом признать ЛДНР пройдет на следующей неделе. Затем вопрос будет рассмотрен на Совете российского парламента.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», – написал Володин.

Политолог Алексей Чеснаков предложил пригласить для выступления в Госдуме глав ДНР и ЛНР, а его коллега Марат Баширов считает решение Володина «красивой игрой Кремля».

«Это на фоне сегодняшних переговоров госсекретаря США Блинкена с нашим министром ин/дел Лавровым еще один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны. Последствия такого шага понятны (признание ЛДНР) – это кардинально изменит ситуацию на Донбассе с военной точки зрения, территории выйдут из состава Украины, и республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ областей в составе Украины. Понятно, что это будет конец Минских соглашений, но кому они нужны, если НАТО ставит ракеты в 50 км от нашего Белгорода», – пишет Баширов.

Либерал Аббас Галлямов напротив считает, что Кремль готовит решение о признании ЛДНР от безвыходности.

«Надо понимать, что кроме как признать ДНР и ЛНР, других вариантов у Кремля сейчас, по сути, нет. Ультиматум Запад проигнорировал, значит надо как-то отвечать. Выбор, в общем-то, не такой богатый – либо сразу пытаться захватить Киев, либо ограничиться Донбассом и Луганском», – написал он.

Между тем, в Кремле сегодня дали понять, что пока не в восторге от инициативы коммунистов.

«Хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, очень важно, конечно, избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости. Здесь, конечно, важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. И конечно, очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать политические очки на такой хрупкой материи», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова вызвали гнев патриотической общественности.

«Папа Лизы Песковой безумно боится, что Россия присоединит ЛНР и ДНР – ибо это создаст ооооочень большие проблемы доченьке, давно обосновавшейся во Франции, супруге и ему самому. Очень хотелось бы, чтобы Россия сильно ухудшила жизнь папы и его семейства в самое ближайшее время. А в целом вопрос Донбасса – прекрасный индикатор либералов и шкурников. Как только видите комментарии типа папиных – сразу делайте правильный вывод», – высказался историк Борис Якеменко.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что за признание республик Донбасса ратует не Кремль в целом, а одна из его башен.

«Ощущение такое, что решения нет, но кто-то очень хочет продвинуть свое, ну или подтолкнуть Кремль к некоему решению, чтобы отступать было больше некуда. В политическом блоке напротив, делать ничего не хотят. Но есть те, кому и война – мать родна. Ключи от кремлевской политики сегодня не у них в руках, поэтому иногда приходится действовать через патриотическую оппозицию. Одна из башен Кремля симпатизирует коммунистам. Удастся ли кому-то оседлать и тему «Русской весны», повысив градус на патриотическом направлении?», – написал он, закавычив Русскую Весну.

Публицист Татьяна Становая считает, что признание республик будет означать провал сложной и рискованной внешнеполитической игры, которую ведет сейчас Москва с Западом.

«Если было бы принято решение о признании ДНР и ЛНР (в чем я совершенно не вижу смысла на данном этапе, это логика ушедшего времени), Кремль провернул бы это молниеносно, консолидировано (обязательное участие “Единой России”), обеспечив железобетонное основание для этого. И никаких бы володинских “надо бы провести консультации”, посмотрим на следующей неделе (как в известном фильме “приходите завтра”) Кремль бы не допустил. А зачем вообще признавать независимость ЛНР и ДНР? Это был бы полный провал всей нынешней кампании по требованиям гарантий безопасности, Россия в таком случае не получила бы вообще ничего, кроме дополнительной головной боли и стратегически и радикально ухудшила бы свое положение в диалоге с Западом», – написала Становая.

Противоположного мнения придерживается политолог Алексей Чадаев. Он предполагает, что президенты России и США уже договорились о передаче Донбасса, а масштабная истерика в западных СМИ по поводу «вторжения» – всего лишь операция прикрытия.

«Скорее всего, в разговоре не под камеры наши, начиная ещё с прошлогодней встречи Путин-Байден, говорили примерно следующее. Вот есть граница Украины с Крымом. Там с 2014-го мир и тишина. Вот есть линия между Украиной и ЛДНР. Там восемь лет стреляют. Если бы мы ещё тогда сделали с ЛДНР как с Крымом, там бы не стреляли. Если мы сделаем это сейчас — поверьте, стрельба тоже очень быстро кончится. Минские соглашения Украина выполнять всё равно не собирается. Другого способа добиться мира нет. Но мы не хотим, чтобы это признание было с нашей стороны неожиданным и неподготовленным действием, как было прошлый раз. Мы хотим заранее понимать, как вы отреагируете. И отсюда, собственно, известная проговорка Байдена про «незначительное вторжение» — он, по сути, объяснил, о чём на самом деле идёт речь», – написал Чадаев.