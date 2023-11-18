Осталось пять самых тяжелых месяцев СВО

Елена Острякова.  
18.11.2023 22:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 641
 
Дзен, Спецоперация, Украина


Специальная военная операция на Украине окончится в марте следующего года.

Об этом на заседании клуба «Улица Правды» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция на Украине окончится в марте следующего года. Об этом на заседании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Воевать мы еще будем долго. Но на Украине недолго, я думаю. К марту месяцу все закончится. Но это будут тяжелые последние пять месяцев войны. И, слава Богу, у нас есть внизу командиры, которые тянут на себе эту тяжелую лямку войны» – сказал Колмогоров.

Он также отметил, что на фронте у российской армии серьезные успехи, и сейчас идет речь, чтобы «побольше отожрать земли». Речь идет о вероятном штурме Запорожья, Одессы и Николаева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть