Осталось пять самых тяжелых месяцев СВО

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Специальная военная операция на Украине окончится в марте следующего года.

Об этом на заседании клуба «Улица Правды» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воевать мы еще будем долго. Но на Украине недолго, я думаю. К марту месяцу все закончится. Но это будут тяжелые последние пять месяцев войны. И, слава Богу, у нас есть внизу командиры, которые тянут на себе эту тяжелую лямку войны» – сказал Колмогоров.

Он также отметил, что на фронте у российской армии серьезные успехи, и сейчас идет речь, чтобы «побольше отожрать земли». Речь идет о вероятном штурме Запорожья, Одессы и Николаева.