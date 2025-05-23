«Осталось согласовать с союзниками» – польский генерал нацелился атаковать Калининград

Польские военные регулярно отрабатывают атаку на Калининград и на российские торговые суда в Балтийском море.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил польский генерал Томаш Пиотровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С военной точки зрения, легко организовать активные действия против России на территории этой страны. Против руководства, например, психологическую или информационную операцию, это довольно просто.

Но насколько это сложно, я понял на собственном опыте. Для примера из моей военной карьеры, мы много раз тренировались в прицеливании. И одной из моих идей было максимально приблизиться к реальным условиям, насколько это возможно.

И мы решили потренироваться в прицеливании по одному из элементов инфраструктуры России в Калининградской области, очень близко, например, по кораблю с СПГ. Теоретически, это был российский корабль с СПГ. И для тренировки мы решили использовать киберсредства», – рассказал генерал.