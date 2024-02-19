«Осталось только получить»: американские склады ломятся от ракет и снарядов – экс-посол Украины в США

Даже если в США не утвердят 61 миллиард военной помощи Украине, у Белого дома никогда не пропадала возможность продолжать бесперебойные поставки ракет и снарядов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у американцев и действующей администрации возможность помогать Украине прямо сейчас, не имея этих финансов (61 млрд. долларов – ред.)? Осмелюсь сказать, что да. Есть механизм тех вооружений, которые есть на складах, они называют их избыточным вооружением. Это excess defense articles. Но в действительности, и это появилось в СМИ, у американцев есть снаряды, говорится о более 4 миллионах, это то, что не будет нужно США. Ракеты ATACAMS, которые заменяются новыми ракетами – это так же то, что они, по сути, порежут, если они сейчас не будут с этих складов переданы. Есть проблема, что все эти вооружения имеют давний период изготовления, и да, они могут быть не все супер-качественными. Но, знаете, нам здесь выбирать сильно не приходится, нам бы сейчас, в динамике. Более того, допускаю, что для Белого дома это не новость, не буду вдаваться в подробности, но сейчас можно было бы обратить на это внимание. Это не требует никаких дополнительных решений Конгресса», – уверяет Чалый.

Он добавил, что уже придумал, как можно легко списывать американское вооружение для Украины.

«Насколько я знаю, в потолке 500 миллионов Байден может использовать этот механизм, и здесь есть интересный момент. Ракета, например, ATACAMS, которая уже выводится полностью из эксплуатации со складов и просто может быть уничтожена, какова её стоимость? Не знаю, как американцы это определяют, но они могут поставить стоимость и 10 долларов. Поэтому потолка как такового нет. Можно сделать так, чтобы поставки эти были уже сейчас, уже вчера», – разошелся дипломат.