Осталось только зигануть. Тихановская учредила медаль с нацистским лозунгом

Кабинет Тихановской снова оскандалился. В последнее время там увлечены созданием атрибутов альтернативной белорусской государственности. Недавно предложили выпускать собственные паспорта с «Погоней», а теперь вот «президент Света» подписала постановление об учреждении собственной медальки – «Гонар i годнасць» (в переводе с белорусского – «честь и достоинство»).

Награждать ей планируется людей, «проявивших исключительную преданность в служении Беларуси». Выбирать людей, которые будут ей награждаться, будет специальная комиссия во главе с «представителем по национальному возрождению» при кабинете Тихановской Алиной Ковшик. На лицевой стороне изображен герб «Погоня» в дубовом венке, а на оборотной – лозунг «Беларусь перадусiм» («Беларусь прежде всего»).

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И вот этот-то лозунг с обратной стороны медали и вызвал скандал. Дело в том, что это – не просто патриотическая фраза. И даже не калька с пресловутого немецкого «Deutschland uber alles» (что уже само по себе должно было заставить приличного человека десять раз подумать об уместности его использования.

Все еще хуже. Лозунг этот – нацистский и тесно связан с историей национал-социализма на белорусских землях. Его автором является один из основателей Белорусской национал-социалистической партии и идеолог белорусских национал-социалистов Альбин Стопович.

В свое время он написал песню с таким названием и эта песня стала гимном «Союза белорусской молодежи». Организация эта действовала на белорусских землях во время немецкой оккупации и по своей сути была аналогом «Гитлерюгенда», только с местным национальным колоритом.

Главной целью СБМ в соответствии с уставом была подготовка нового поколения белорусов в духе германского национал-социализма. Приказ о создании организации подписал лично гауляйтер Генерального округа Белоруссия Вильгельм Кубе 22 июня 1943 года, во вторую годовщину нападения Рейха на Советский Союз.

К чести белорусских оппозиционеров, стоит отметить, что даже в их среде нашлись те, кто возмутился слишком уж сомнительным лозунгом на новой медальке, но они оказались в меньшинстве и ее дизайн никто менять не будет. Саму же «представителя по национальному возрождению», которая и была главным инициатором учреждения змагарской медали, откровенный нацистский бэкграунд лозунга, похоже, не смущает.

«Перед тем, как критиковать, нужно поинтересоваться историей», – пишет она у себя в фейсбуке.

Нацистский лозунг она называет «патриотическим кличем, направленным на пробуждение национально-гражданских чувств, консолидацию белорусов в защиту независимости своей страны, родного языка, всей национальной культуры». Что касается нациста Стоповича – то он для нее всего лишь «белорусский национальный деятель» и явно положительный герой.

В своей деградации белорусская оппозиция, пусть и со значительным отставанием, но повторяет путь украинских единомышленников. Те тоже поначалу только ратовали за мову и ругали россиян за «голодомор». Зиговать начали позже. Вот и белорусские змагары сейчас на этапе перехода к зигованию. Согласен, в этой среде тоже присутствуют свои татуированные рунами и свастиками поклонники Гитлера, но пока их мало и тон они не задают.

Лозунг этот в змагарской среде, хоть и популярен, но официально его до сих пор использовать стеснялись. Да, те лозунги и символы, которыми пользуются змагары, тоже сильно замараны коллаборантами, сотрудничавшими с нацистскими оккупантами. Однако, и бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» и, особенно, герб «Погоня» имеют более давнюю историю и можно спорить, являются ли они нацистскими.

Лозунг же «Беларусь перадусiм» – нацистский целиком. Он – калька с лозунга немецких нацистов, создан нацистом и был гимном нацистской организации. И теперь под постановлением о его размещении на медали стоит подпись Тихановской.

Появление такой награды – знаковый этап в нацификации белорусской оппозиции. Следующим знаковым этапом станет награждение ей.

Понятно, что для какого-нибудь боевика из полка имени Калиновского вручение медали с нацистским лозунгом будет большой честью, но остались же в оппозиции относительно приличные люди. Как они будут принимать такие награды? Будут ли отказы? Или все пойдут на сделку с совестью и наденут на себя нацистскую висюльку?