Остался один способ остановить украинский нацизм

23.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская самостийная пропаганда бросает основные силы именно на русскоязычные регионы для воспитания там поколения, заражённого галичанским национализмом, для которого будет естественным борьба со всем русским на территории исторической Новороссии.

Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил заведующий кафедрой политологии Донецкого университета Артём Бобровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание Новороссии – это единственный вариант сохранения русской культуры, русской идентичности жителей Левобережной Украины, Слобожанщины, Новороссии. Здесь нужен эффектный и быстрый бросок – политический, военный, культурный, идеологический, образовательный, комплексный. Я смотрел школьные программы (украинские – ред.), учебники – поймите, если они воспитают это поколение именно на этой системе ценностей, то быстрого броска без масштабной партизанской войны и уличных боёв не будет. Они воспитают там манкуртов», – сказал Бобровский.

Он подчеркнул, что на оболванивание русской части Украины тратятся огромные ресурсы, и результаты промывки мозгов впечатляют даже ветеранов украинского националистического движения из Галичины.

«Украинский национализм получает распространение не в украиноязычном регионе. Один националист с Ивано-Франковщины в интервью говорил: это наш местный национализм, как национализм может быть в Днепропетровске? Здесь у нас он логичный, исторически обусловленный, мой дед сидел в бункере, откуда на Днепропетровщине может быть украинский махровый национализм, в русскоязычном регионе?» – пересказал диалог политолог. «Это говорит о том, что этот процесс интенсифицируется, деньги в эту идеологическую обработку вкладываются очень сильно. И, на самом деле, Новороссия – это тот проект, который только и может обеспечить сохранение русской культуры, языка, идентичности», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что как дончанин прекрасно понимает чудовищную цену войны и боевых действий, однако уже альтернатив нет.

«Я сам живу в семи километрах от линии разграничения на западе Донецка, я знаю, о чём говорю, я знаю, что это ужасно. Конечно, плохой мир лучше, чем хорошая война и так далее, но сейчас они реализуют этот процесс на территории Новороссии, завтра аналогичным образом они начнут через соцсети реализовывать его в России – в Татарстане, где угодно. И альтернативы нет», – заключил Артём Бобровский.