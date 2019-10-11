Остался последний шанс не дать Зеленскому уничтожить русские школы
Если родители 700 тысяч учеников, обучающихся в оставшихся русскоязычных школах Украины, не выйдут на улицы с протестами, то «русской школе» в стране придет конец.
Нынешняя власть намерена проводить гуманитарную политику, заложенную националистами при прошлом президенте страны Петре Порошенко.
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Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Будет, думаю, продолжен курс Петра Порошенко, Вятровича и всех остальных.
Если люди не начнут протестовать.
Если родители русскоязычных учеников не выйдут на протест, русская школа, в которой учатся сегодня практически 700 тысяч учеников, с 1 сентября следующего года прекращает свое существование», – заявил Бортник.
Спасибо!
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