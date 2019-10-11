11.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
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Остался последний шанс не дать Зеленскому уничтожить русские школы

Если родители 700 тысяч учеников, обучающихся в оставшихся русскоязычных школах Украины, не выйдут на улицы с протестами, то «русской школе» в стране придет конец.

Нынешняя власть намерена проводить гуманитарную политику, заложенную националистами при прошлом президенте страны Петре Порошенко.

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Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будет, думаю, продолжен курс Петра Порошенко, Вятровича и всех остальных.

Если люди не начнут протестовать.

Если родители русскоязычных учеников не выйдут на протест, русская школа, в которой учатся сегодня практически 700 тысяч учеников, с 1 сентября следующего года прекращает свое существование», – заявил Бортник.

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