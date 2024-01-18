«Остался сплошь сброд»: Зеленскому уже не собрать армию образца 2022 года

Среди пленных и убитых военных ВСУ все реже встречаются крепкие парни в татуировках и с удостоверением кадрового офицера. Кабинет Зеленского хочет заменить их мобилизованными школьниками, стариками и женщинами, что по понятным причинам не равноценно.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно получить от партнёров из любых стран любую технику, что угодно, но кто-то её должен обслуживать, и нужна пехота. Пока чей-то сапог не наступит на занятую техникой землю, она не твоя. И если говорить о личном составе, то Украина сначала СВО потеряла безвозвратными около полумиллиона единиц живой силы. Это много, это крайне много. Это чудовищная цифра, это большой город. И на самом деле среди этих полумиллиона погибших, в основном, кадровые военные. Те самые, как это было принято говорить, носители национальной идеи, это представители национальных батальонов. Те же нацисты, которых легализовали через Национальную гвардию Украины. Самый известный – это запрещенный в России полк «Азов», – подчеркнул он и добавил, что квалифицированных военных со стороны ВСУ на фронте осталось немного.

«В последние несколько месяцев на фронте мы наблюдаем что среди и пленных, и убитых мы не видим уже такого большого количества этих крепких парней с татуировками, либо с удостоверениями личности офицера. То есть, всё меньше квалифицированных кадров на фронте со стороны ВСУ. И вот эти чудовищные потери кабинет Зеленского пытается восполнить, создавая некий «Фольксштурм» новый, по примеру Гитлера. Но «Фольксштурм» был создан в последние месяцы, как и «Гитлерюгенд», когда Германия уже практически была побеждена. И сейчас, если проводить аналогии, это о многом говорит: украинский призывной ресурс исчерпан. Это просто кризис призывного ресурса», – считает Гагин.

Помимо этого, он обратил внимание на потерю мужчин репродуктивного возраста, что грозит Украине огромной «демографической ямой».

«Помимо кризиса призывного ресурса, Украина просто падает в «демографическую яму». Потому что 500 тысяч молодых мужчин погибло. Это очень серьёзная цифра. Если говорить о законе, то он предусматривал расширение возрастного ценза для призываемых. Для добровольцев – это 16-17 лет, это мальчишки практически, школьники. И есть примеры попыток агитировать мальчишек, детей практически, ехать на фронт. И на Западной Украине, и в Центральной Украине мамочки отбивали собственных детей, мальчишек от военкомов, которые приходили в школы. Также это возрастной ценз вверх – до 65 лет. Это очень серьёзно, это уже взрослые люди, даже можно сказать пожилые. Это серьёзный возраст для ведения боевых действий. Такие люди очень редко пригодны, чаще всего с букетом каких-то возрастных заболеваний. И назвать их военными очень сложно, качественными военными также», – отметил эксперт.

В предложенном законопроекте о мобилизации на Украине предусмотрен призыв женского населения.

«То есть – не только военнообязанных, имеющих военные специальности, а в принципе женского населения. Возможно, они пытались провести аналогию с Израилем, где военная обязанность она всеобщая. Но военная обязанность в Израиле возрастная. И мужчин, и женщин призывают в определённом возрасте, пока они молодые.

Украинский закон предусматривает в принципе призыв практически любого члена общества. Кстати, в том числе и расширен ценз по хроническим заболеваниям. Я не думаю, что там будут всерьёз призывать инвалидов, хотя такие прецеденты есть, когда на фронт попадают люди с инвалидностью. И всё это вместе не даст Украине как бы полноценной замены Вооружённых Сил именно вот этими гражданами, которые не обучены, которые не готовы, которые физически не способны выполнять эти задачи. Сомневаюсь, что это будет», – заключил Гагин.