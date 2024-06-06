«Остался только налог на воздух» – Украина всё больше напоминает мультфильм «Чиполино»

Украинское руководство никак не может навороваться, и вводит новые и новые налоги для граждан и мелких предпринимателей, пожаловался на заседании Верховной рады бывший подельник Зеленского, а ныне подвинутый от бюджетной кормушки депутат Дмитрий Разумков.

«Нам всем обещали в этом зале, когда принимали бюджет, что деньги на военных, на всех в бюджете на 24-й год есть. Все это помнят? А сегодня рассказывают: нет вариантов, чтобы налоги не поднять. А может, сначала надо перестать воровать, зарабатывать на таможне, сколько ежемесячно снимается с таможни, сколько снимается с налоговой, с других силовых ведомств, которые неплохо себя чувствуют и работают как в последний день? Второе. Сегодня вы хотите поднять военный налог для индивидуальных предпринимателей до 5 процентов, то есть более чем в три раза. А еще хотите поднять НДС. Когда вы одной рукой уменьшаете налог на табак для одних и повышаете для других, когда вы хотите увеличить акциз на топливо, и это приведет к тому, что прибылей и налогов у украинского бизнеса будет меньше, людей будут увольнять», – сокрушался депутат.

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«Вы забрали все НДФЛ у местных властей и сказали: давайте мы отдадим это на вооружение. Правительство сказало: «Мы хотим в один котел, потому что из него хлебать легче». И сейчас у них денег ни для армии на вооружение, ни для выплат. Куда деньги пошли? Параллельно вы рассказываете о том, что у нас нет денег, на армию нет денег. Вы знаете, глядя на все это, что происходит, я припоминаю старый мультфильм советский, помните, «Чиполино». Ситуация напоминает следующее: «В последнее время доходы нашей власти уменьшились после того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать». Уважаемые друзья, главное, чтобы это осталось только мультфильмом», – добавил Разумков.