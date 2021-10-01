«Останемся без тепла. Пора идти на поклон к России» – киевский экономист

01.10.2021 16:54 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рост цен на газ прежде всего отразится на учреждениях бюджетной сферы, что приведет, в числе прочего, к закрытию школ под предлогом пандемии.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это отразится на всей бюджетной сфере. Бюджетникам сейчас предложат платить за тепло исходя из цены газа 30 тысяч гривен за 1000 кубометров. Разумеется, в бюджете такого не заложено. Соответственно, бюджетники заплатить за это не смогут», – считает Саливон.

«Какие есть варианты? Первый – бюджетные организации, школы, больницы будут сидеть без отопления, будут накапливаться дикие долги, возникнет дисбаланс на рынке тепла и газа. Наверное, будут искать варианты, как держать людей по домам. Наверное, под предлогом ковида школы позакрывают. Но это будет только под предлогом ковида, на самом деле просто не будет денег оплачивать отопление. Ну и, наверное, такие сферы как образование, наверное, будут декоммунизированы. Ликвидированы», – прогнозирует эксперт.

Он не верит, что украинская власть способна решить проблему.

«Надо было что-то делать раньше, надо было заключать долгосрочные контракты, когда были возможности на намного более дешёвом уровне. В принципе, Венгрия и сейчас заключила контракт, длительный контракт с Россией. Конечно, там не будет расценок в 1000 долларов. Конечно, там есть формула, которая позволит Венгрии получать намного дешевле. С 1 октября они уже получают газ в обход Украине и по формуле, которая при которой цена на газ будет 200 или 250 долларов», – отметил экономист.

«Наверное, надо искать компромиссы с Россией, идти на поклон. Я не верю, в то, что они [руководство Украины] это сделают. Они на самом деле находятся под внешним управлением, они боятся внутренних радикалов и они просто глупые в своей массе. Поэтому я не верю, что это власть что-то может сделать», – резюмировал Саливон.