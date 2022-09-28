Останется ли часть России под оккупацией?

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Новости Украины

Власть на новых территориях, присоединяемых к РФ, будет формироваться по российским принципам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады ряда предыдущих созывов Олег Царев, отвечая на соответствующий вопрос.

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«После того, как эти регионы попадут в состав РФ, правила назначения чиновников, руководителей будут такими же, как и в остальной России. Я думаю, что было бы целесообразно оставить часть местных чиновников, поскольку они знают местную специфику, а часть добавить опытных российских. Поверьте мне как человеку, который достаточно долго был депутатом Верховной рады, российское и украинское законодательство очень сильно отличаются. В украинском количество документов, согласований для государственных чиновников в разы меньше. Поэтому нужны опытные российские кадры, которые помогут этим регионам влиться в состав РФ», – скзаал Царев «Московскому комсомольцу».

Впрочем, главным он считает вопросы, связанные с границами этих территорий, принимаемых в состав РФ.

«Входит ли город Запорожье, который сейчас под контролем Киева? В каких границах принимается Донецкая область? Будет ли две ее трети, которые сейчас под ВСУ, входить в состав РФ? Если да, то получается, что часть России оккупирована. Когда мы признавали ДНР и ЛНР, мы очень изящно этот момент обошли, не указали, в каких границах они признаются. Но для принятия территорий в состав РФ мы, согласно Конституции, должны четко определить их границы. Это принципиальный вопрос», – считает политик.

Он соглашается, что в вопросе границ «остается некоторая неопределенность».

«Но она должна быть устранена в момент присоединения этих территорий», – убежден Царев.