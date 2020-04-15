15.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Останется Трамп – придут такие же ублюдки, как «соросята» – Джангиров




В случае победы на выборах действующего президента США Дональда Трампа, на Украину поставят таких же американских смотрящих, однако не в таких количествах, как раньше.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем эти люди будут лучше тех? Что, добрый Трамп пришлёт нам добрых смотрящих? Такие же будут ублюдки, как и «соросята».

Ну нет у них для нас «хороших» надсмотрщиков – что республиканцы, что демократы, что Сандерс бы победил. Другой вопрос – в их количестве.

Хочется надеяться, что у республиканцев их просто будет меньше, и меньше интереса их будет к Украине. Потому что у демократов и у части республиканцев условно, как покойный ныне Маккейн, у них функция Украины была – противостояние России, передовой бастион.

У республиканцев трамповского призыва такое представление существует, но намного более смягчённое. Потому что их главный противник – это Китай, сила, которая оспаривает экономическое господство США. Поэтому вполне возможно, что к Украине просто меньше интерес будет», – заявил Джангиров.

«Трамп же изоляционист», – отметил журналист.

«Это всё большие условности. В Сирии этот «изоляционист» поучаствовал, ещё в ряде конфликтов принимает участие – всё это относительно. Буш-младший тоже начинал как изоляционист, а потом Афганистан, Ирак и так далее. Да, США – изоляционисты, но граничат они с теми, с кем хотят», – заключил эксперт.

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