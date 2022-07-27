«Остановимся – получим позор»: Стешин призвал продолжать СВО до полной победы

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Новости Украины

Взятие Славянска и Краматорска является ключевым для полного освобождения Донбасса. Под контроль союзных войск эта агломерация может перейти до конца августа, но и после этого спецоперация не должна закончиваться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это будет, по крайней мере, в этом этапе войны, сакральная точка, потому что с этого все началось на Донбассе и этим должно закончиться освобождение Донбасса. Никто их там не оставит в покое сидеть в этом Славянске – пусть даже не думают. Мы его возьмем, я думаю, к сентябрю», – заявил Стешин.

Он также подчеркнул важность этих населенных пунктов.

«Контроль над дорогами Харьков-Днепропетровск, доминантная гора Карачун, аэродром немаленький в Краматорске, предприятия, которые там есть, и, собственно, наши люди, которые не должны жить под оккупацией. Это главное – Донбасс должен быть освобожден», – убежден военкор. «Нужно понимать, что эту войну за нас никто не закончит. Если мы ее остановим на полпути, то мы получим, кроме позора, войну во сто крат более страшную и разрушительную, которая уже нашу мирную жизнь разрушит дотла. Поэтому останавливаться нельзя, ни о чем договариваться с этими людьми нельзя – нужно давить и гнать», – резюмировал военкор.