«Остановить это невозможно. Рано или поздно нас выдавят из Донбасса» – снайпер ВСУ

Краматорская агломерация, к которой неизбежно движется российское наступление, весьма уязвима, и там есть ряд осложняющих оборону факторов.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, нас рано или поздно выдавят из Донецкой области. Самая большая проблема, ну, Курахово это понятно, потом обрезание дороги с Покровска на Константиновку, она уже под огневым контролем орков. Если перережут эту дорогу, до Константиновки остаётся совсем немного с Часов Яра.

Расстояния между городами Константиновка, Дружковка, Краматорск – это по табличкам 5 км, и там одна дорога. Это на карте кажется, что оно далеко, но от «Часика», где идут бои, там полями очень близко, выходишь на «Констаху» – и там прямая дорога на Дружковку и Краматорск. И это всё в пределах 10-15 км друг от друга по нормальной дороге.

Рано или поздно возникнет самая большая проблема по краматорской агломерации, это вопрос времени, она не укреплена, здесь всё очень близко друг от друга, перерез одной дороги – это уже важнейшее, что может быть. Одна дорога подвоза всего идёт со Славянска на Изюм, с той стороны, всё остальное будет отрезано. Плюс, если орки делают полумешочек, то они очень хорошо простой артиллерией могут продавливать эти города, как они это часто делают, в том числе, с двух сторон», – тревожился ВСУшник.