«Остановить украинизацию Польши!» – акция протеста прошла в месте отправки вооружений Киеву

18.09.2022  02:55 (Мск), Варшава
Анджей Делонга.  
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Дзен, Оппозиция, Польша, Словакия, Украина
Новости Украины

Жешув, столица Подкарпатского воеводства, считается пограничным узлом для поставок оружия и снаряжения украинской армии с Запада. Однако некоторым жителям этого польского города надоела нынешняя политика поддержки режима в Киеве. И они решили выразить свой протест.

Первая из серии протестов была организована партией польского парламентария Гжегожа Брауна «Конфедерация польской короны». Несколько десятков человек собрались в центре города. Они держали транспарант с лозунгом кампании «Остановить украинизацию Польши» (речь идёт, в том числе, об изменении этнического состава населения после миллионных потоков беженцев с Украины вслед за началом российской СВО).

Жешув, столица Подкарпатского воеводства, считается пограничным узлом для поставок оружия и снаряжения украинской армии...

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Участники пикета напомнили, что их партия рассматривает недавние миграционные потоки из Украины как «трансформацию населения и демографическую революцию». По словам лидера, после 24 февраля в Польше начался интенсивный процесс замены польского населения на украинское. Это опасный процесс, которое может нарушить социальный и экономический баланс поляков.

«Десятки тысяч тонн топлива передаются Украине бесплатно, за что поляки вынуждены платить, заправляясь по сильно завышенным ценам», – вспоминали участники протеста в Жешуве.

«Польское правительство предпочитает иностранцев и игнорирует польских граждан», – заявил организатор пикета в Жешуве, руководитель подкарпатских структур партии Гжегожа Брауна Яцек Чвенка.

«Мы призываем законодательно запретить распространение антипольской идеологии ОУН-УПА и культа бандеровцев – убийц и дегенератов», – добавила участница акции протеста Каролина Пикула.

Подобные акции протеста, несмотря на блокаду в прозападных СМИ, были объявлены и в других польских городах.

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