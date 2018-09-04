Остановить Украину в Донбассе может только Россия

04.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова

На фоне того, как была признана Абхазия и Южная Осетия, очень больно смотреть на две республики Донбасса, которые захлёбываются в крови.

Об этом вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин рассказал в эфире канала «Россия-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Минских соглашений, наверное, о покойнике либо хорошо, либо ничего. Наверное, о них уже можно говорить, что «ничего», – отметил он.

«Дело в том, что решить вопрос этого кошмара (ситуации в Донбассе, прим. автора) может только Россия. Мне очень трудно судить, почему мы признали Абхазию, почему мы признали Южную Осетию, почему мы не признаём эти две республики, которые захлёбываются в крови. Мы же говорим: «Больше десяти тысяч человек», у нас что, руководство ставит какой-то элемент? «Вот убьют ещё 15 тысяч, тогда признаем»? Надо же действовать! У тебя под боком фашистское государство, бандитское государство. Там развивается нацизм чистой воды во всём проявлении, есть области, которые с ним борются, а ты смотришь на них и думаешь: «Ну, убивают, ну давайте ещё какое-то соглашение, Минск-10 подпишем», – заявил Анохин.