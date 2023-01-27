Остановить войну уговорами? Почему бессмысленны надежды на «заморозку» украинского конфликта

На днях на радио «Комсомольская правда» состоялся показательный эфир, гостем которого стал известный российский философ и политический публицист Борис Межуев.

В течение почти часа эфирного времени он убеждал немаленькую аудиторию «Комсомолки» в том, что «заморозка» конфликта на Украине пойдёт России на пользу. Именно этот месседж и был вынесен в заголовок интервью.

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Желающие могут самостоятельно ознакомиться с ходом мысли ньюсмейкера вот по этой ссылке.

Я же заранее оговорюсь, что совсем не хотел бы строить дальнейший текст как полемику с конкретным автором, поскольку высказываемые им мысли не единичны и не уникальны, а достаточно репрезентативны для целого немаленького слоя российских экспертов, выражающих точку зрения на происходящее еще большего слоя российской элиты – бизнесменов, чиновников, силовиков, знаковых деятелей культуры и так далее.

Именно из этой среды раздаются периодические разговоры о компромиссе и замирении с Украиной, именно там сочувственно ловят «положительные сигналы» из разного рода «Стамбулов» и «Минсков», именно эту среду принято называть «партией мира». Хотя если быть точным это не партия мира, а скорее «партия непобеды».

Беда в том, что ситуация дошла уже до той точки, когда непобеда равносильна поражению. И вопреки заклинаниям многочисленных фантастов от политики, пространства для промежуточных решений уже практически не осталось.

Именно в этой среде циркулируют, к примеру, идеи отдать супостатам как залог российского стремления к миру замороженные на Западе ЗВР – в качестве суррогатных репараций Украине на ее восстановление. Все равно, мол, потерянного уже не вернешь, а что упало то пропало.

А еще сторонники «заморозки» убеждают, что она станет отличным политическим решением, обрушив на среднесрочной дистанции рейтинг Зеленского среди украинцев. Мол, когда исчезнет фактор вызванного военными действиями сплочения вокруг флага, на Украине неизбежно произойдет демократизация внутренней жизни, а разувшие глаза посполитые обратят внимание на разрушенную экономику, неизбежно спросят с власти за ухудшение собственной жизни, а то и вовсе поднимут кое-кого на вилы.

Нетрудно заметить родовое сходство нынешней версии хитрого плана с предыдущими. Помните нам из года в год обещали, что уже вот-вот Украина замерзнет, обанкротится, там произойдет дефолт, тарифный или еще какой майдан, бунт нацбатальонов и еще много чего. В общем, «развалится сама».

По итогу этих ожиданий мы столкнулись в феврале минувшего года с многочисленной, хорошо обученной, неплохо вооруженной, агрессивной и мотивированной армией, которая за минувший год только окрепла, несмотря на понесенные ею серьезные потери в живой силе.

Да и пресловутую российскую «мягкую силу» с момента начала СВО на Украине как ветром сдуло. А ведь, если верить адептам «заморозки», именно эти герои невидимого фронта будут в условиях перемирия тихими жучками-древоточцами разъедать в нашу пользу монолитное дерево антироссийского консенсуса.

Для понимания того фона, на котором отечественные инфантилы предаются маниловским мечтаниям о какой-то заморозке конфликта: как раз вчера ПАСЕ проголосовала за создание спецтрибунала по РФ и признала, что «военная агрессия РФ против Украины» началась в 2014, а не в 2022 году.

Иначе говоря: в случае не поражения даже, а просто непобеды, России вспомнят все, что было и чего не было, начиная с малайзийского «Боинга» и заканчивая Бучей.

Про нее, если что, ни в Киеве ни на Западе никто не забыл, несмотря на то что эта тема исчезла из поля зрения отечественных Соловьевых.

Кто-то скажет: грош цена этим решениям ПАСЕ, тьфу на них. И будет прав в моменте. Но это сейчас тьфу, а стоит нам дать слабину и проиграть – ситуация поменяется на противоположную. Потому что не судят, если кто забыл, только победителей. А фокус непобеды в том, что мы можем сколько угодно убеждать самих себя, что мы не проиграли, но в глазах остального мира это будет выглядеть именно как наше поражение.

А вот выжимка из свежей The Financial Times: помните дебаты об отправке танков на Украину? Ну, это было вчера. Теперь европейские столицы, подстрекаемые Киевом, стремятся сохранить набранный темп, переводя обсуждение военной поддержки на следующий уровень: истребители.

О том, что страны Запада начали обсуждение возможности передачи Киеву истребителей, пишет и Politico. Недаром следующий «Рамштайн» в феврале уже загодя окрестили «авиационным».

Да и вообще, какая-такая заморозка, о чем вы? Из каких глубин больного сознания вообще выползают подобные инфантильные мечты?

Сотни танков на фронт из Европы и Штатов гонят не для того, чтобы конфликт заморозить. Наоборот, впереди у нас тяжелейшие весенние бои и дай бог отбиться.

Пока писались эти строки пришло известие о том, что ВСУ вскоре получат достаточно техники для доукомплектования двух новых армейских корпусов (по четыре бригады) и десяти отдельных бригад в составе сухопутных войск, морской пехоты и десантно-штурмовых войск. Известны и сроки их формирования – март-апрель.

Так что фантазии о заморозке больше похожи на перестроечный анекдот про слона в зоопарке: съесть-то он съест, но кто ж ему даст?!

Но на минутку отвлечемся от реалий и представим себе, что, может быть, верны аргументы более отдаленно-стратегического характера в пользу заморозки? Ну, типа, Россия получит передышку, сосредоточится на решении своих проблем и все такое?

Песня эта тоже хорошо знакомая. Только вот прецедент такой уже был и результаты известны. Напомню, что предыдущую передышку Россия получила в Минске. По итогам пришлось в тяжелейших условиях и с потерями штурмовать то, что можно было в 2014 году взять легко. Тот же Мариуполь, к примеру.

Казалось бы, эту шишку вроде как набили опытным путем и должны были сделать некоторые выводы. Но судя по идущим разговорам о «заморозке», выводы сделали не все или совсем не те, что надо.

И потом. Тот же самый опыт показывает, что даже если вследствие неких хитрых манипуляций России удается получить от высших сил бытия некоторую временную передышку, наша власть так устроена, что воспринимает случившееся не как антракт в войне, которую все равно надо будет довоевывать и побеждать в ней, а как повод залезть на печь и ничего не делать, транслируя в массы тезис о том, что мы всех переиграли и победили.

Иначе говоря, в случае новой гипотетической заморозки с гарантией не будет проводиться никаких реформ, не будут укрепляться слабые места и исправляться выявленные недостатки, не будут гнать метлой некомпетентные и проворовавшиеся кадры, а строго наоборот – певцы перманентных перемог начнут убеждать население в том, что уж теперь то все и ничего менять не надо.

По результату сам факт такой заморозки не пойдет России впрок, и вместо накопления сил перед следующим неизбежным рывком Россию только расслабит и ослабит. И в итоге, в аккурат к новому обострению сильнее будет только противник. Резюме: ну и на фига козе баян?

В целом разговоры о возможности на скаку остановить уговорами разогнавшегося коня военной эскалации – это не более чем фантазии принципиально необучаемых людей, которые никак не возьмут в толк, что время каких то компромиссов уже ушло и единственное, что им предложат в ответ на Западе, – это просто сдаться без всяких предварительных условий.

Как там давеча заявили в Белом доме:

«К пересмотру прежнего решения Вашингтона не поставлять Киеву танки привело изменение «условий на земле».

В переводе с витиевато-дипломатического это послание российской «партии мира» о том, что поезд уже ушел, а повышать словесные ставки уже бессмысленно, там, на Западе, перестали верить грозным словам и поверят исключительно грозным делам.

Там достаточно долго ждали, присматриваясь к тому, способна ли Россия быстро решить украинскую проблему в свою пользу, чтобы закрыть глаза на происходящее, умыв руки и ограничившись пафосной эпитафией на могиле Украины. Не смогли быстро? Ну раз так – нате вам, получайте танки, самолеты и прочее добро. Американскому ВПК тоже надо зарабатывать. Это не говоря уже о прочих резонах.

Если же разговоры о желательности заморозки прикрывают уже сформированное желание сдаться, которое просто озвучить стремно или стыдно, то надо отбросить ложный стыд и так прямо и сказать: мол, есть мнение, Кац предлагает сдаться. А не разыгрывать всю эту фанаберию. Потому что не будет никакой заморозки. Если не бороться всерьез, будет только капитуляция. И не факт, что почетная…