Остановить ядерную эскалацию можно, дав по морде Западу – Сивков
Чтобы остановить накал страстей со стороны Запада, Россия должна предпринять жесткие превентивные действия. Например, разместить свое ядерное оружие на территории Венесуэлы или закрыть глаза на то, что какие-то хуситы найдут российский «Калибр» и ударят им по объектам, например, Британии, за пределами стран НАТО. Поможет также решительное и масштабное наступление на территории Украины.
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны совершить такие действия, которые заставят Запад содрогнуться и остыть. То есть, в ответ на их наглость, им надо не просто словами или мелкими уколами, как это делает Запад, пробуя сейчас, а бить сразу кулаком со всего маха по морде, образно говоря.
В чем это может выражаться? Первое, что должно быть – раз британские ракеты полетели, должен быть нанесен демонстративный удар по британскому объекту. Пусть пока не на территории Британии и НАТО, чтобы нас не обвинять, но по объектам Британии, находящимся за пределами Европы.
Второй путь – предоставить, скажем, нашим прокси-силам возможность нанести удары по Европе. Например, хуситы, что с них взять – хуситы взяли, сволочи, и украли российскую ракету «Калибр» вместе с пусковой установкой и подготовленным личным составом…», – рассуждал он.
«Более того, мы можем взять и продать это оружие Мадуро. Мадуро – наш друг, и вполне имеете право на получение ядерного оружия. Да, оно будет под нашим контролем, но на территории Венесуэлы. Ведь, имеют американцы ядерное оружие на территории Германии – почему бы нам не иметь оружия на территории Венесуэлы. Далее – конечно же, это решительное жесткое наступление, крупномасштабное», – заявил Сивков.
Спасибо!
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