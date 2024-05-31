Остановить ядерную эскалацию можно, дав по морде Западу – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы остановить накал страстей со стороны Запада, Россия должна предпринять жесткие превентивные действия. Например, разместить свое ядерное оружие на территории Венесуэлы или закрыть глаза на то, что какие-то хуситы найдут российский «Калибр» и ударят им по объектам, например, Британии, за пределами стран НАТО. Поможет также решительное и масштабное наступление на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы должны совершить такие действия, которые заставят Запад содрогнуться и остыть. То есть, в ответ на их наглость, им надо не просто словами или мелкими уколами, как это делает Запад, пробуя сейчас, а бить сразу кулаком со всего маха по морде, образно говоря. В чем это может выражаться? Первое, что должно быть – раз британские ракеты полетели, должен быть нанесен демонстративный удар по британскому объекту. Пусть пока не на территории Британии и НАТО, чтобы нас не обвинять, но по объектам Британии, находящимся за пределами Европы. Второй путь – предоставить, скажем, нашим прокси-силам возможность нанести удары по Европе. Например, хуситы, что с них взять – хуситы взяли, сволочи, и украли российскую ракету «Калибр» вместе с пусковой установкой и подготовленным личным составом…», – рассуждал он.

«Более того, мы можем взять и продать это оружие Мадуро. Мадуро – наш друг, и вполне имеете право на получение ядерного оружия. Да, оно будет под нашим контролем, но на территории Венесуэлы. Ведь, имеют американцы ядерное оружие на территории Германии – почему бы нам не иметь оружия на территории Венесуэлы. Далее – конечно же, это решительное жесткое наступление, крупномасштабное», – заявил Сивков.