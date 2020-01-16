«Остановитесь! Не запускайте чуму в наш дом!» – Тимошенко сорвалась на истерику в Раде

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Правящее большинство в украинском парламенте планирует снова легализовать игральный бизнес, который по своим негативным последствиям для Украины можно сравнить с чумой.

Об этом в ходе рассмотрения Верховной радой в первом чтении закона о легализации игорного бизнеса заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лудомания практически заполонила страну. Болезнь, которая доводила людей до самоубийства, безумия, потери последних копеек и разрушения семей, достигла критической отметки. И сейчас вы хотите эту беду вернуть обратно в Украину», – заявила политик.

«Обратите внимание, что с 1 января 2008 года такие страны в Европе, как Германия, запретили такие игрища даже онлайн. А мы в самой бедной стране Европы сейчас запускаем эту чуму! Игральный бизнес – самый прибыльный, этот закон даст возможность поставить возле каждой школы, в каждом дворе игральное заведение.

Это означает, что если вы хотите четыре миллиарда гривен получить в бюджет, украинцы должны сорок миллиардов проиграть! Что вы делаете? Остановитесь! Не давайте возможность зарабатывать на горе людей, разрушать их психику, здоровье и жизнь», – призвала Тимошенко.

Также выступила представитель «Европейской солидарности» Нина Южанина, которая назвала законопроект «грандиозным обманом», а игральные автоматы «наибольшей бедой».

«Что касается игральных автоматов, они остаются на улицах. В законе указано, где могут быть размещены автоматы – это в залах игральных автоматов, на территориях строений, в которых они расположен, 3-4-5 звёзд – то есть, всё, что вы сейчас видите по улицам Киева, где находится любой отель: впереди этого отеля, сзади, будут те же самые пристройки.

Все разделы законопроекта наполнены исключительной коррупцией – это всё то, от чего наши люди будут страдать», – заявила Южанина.

Тем не менее, 260 депутатов поддержало законопроект № 2285-д «О легализации игорного бизнеса в Украине», 231 из которых – представители «Слуги народа».