«Остановитесь! Вы ведете нас к войне» – экс-башкан Гагаузии обратилась к Санду

Алексей Логофет.  
23.10.2023 12:56
  (Мск) , Кишинев
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Война, Дзен, Молдова, Политика


Президент Молдовы Майя Санду заявила, что необходимо увеличить расходы на оборону. Имея карманное большинство в парламенте, принять поправки в бюджет будет делом техники.

Об этом в своём видеоблоге заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что необходимо увеличить расходы на оборону. Имея карманное большинство...

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По её словам, не будет никаких общественных дискуссий или консультаций с обществом.

«Санду прекрасно знает мнение народа по этому вопросу. Людей больше всего волнует рост цен, бедность, миграция. Это подтверждают и последние опросы. Но когда мнение народа было аргументом для Санду и PAS?», – говорит Влах.

Она отметила, что власти Молдовы существуют в своей реальности, где главные приоритеты – это повышение зарплат министрам и закупка вооружений. Поэтому любой голос, который выступает с критикой режима, объявляется «пропагандой» и «гибридной угрозой».

«Крайне опасно, будучи лидером маленькой, нейтральной страны, постоянно говорить о войне. Но лидерам PAS легко делать такие заявления. У них есть «план Б», и в случае чего, они улетят отсюда первым рейсом. Они смогут вывезти из страны своих родителей, своих детей. Но что делать всем нам?», – подчеркнула экс-башкан Гагаузии.

В конце своего выступления Влах призвала Майю Санду остановится и не усугублять ситуацию.

«Госпожа президент, вы не справились с ролью лидера. Вы провалили реформу юстиции. Вы проиграли борьбу с бедностью. Остановитесь на этом. Не втягивайте Молдовы в войну», – подытожила она.

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