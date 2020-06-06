06.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Остановка дерусификации в Донбассе – уже победа, но главное ещё впереди – волонтёр


Донбасс пока не достиг главной своей цели – вернуться в состав России, однако остановку дерусификации региона всё же можно считать большой победой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, Александр Жучковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк и Луганск смогли добиться того, чего люди хотели во время Русской весны?» – спросил модератор канала, экс-участник «АТО» Александр Мединский, служивший в составе ССО ВСУ.

«Я считаю, что главный итог восстания и войны – это остановка дерусификации региона. Здесь говорят на русском, здесь не делают из детей русофобов, не заставляют их верить в другие ценности – это главная победа, главная цель. Второе – это то, что ДНР и ЛНР, пусть очень бедные и обделённые, но это по факту регионы России с абсолютно российским правлением и уже с российским гражданством, потихоньку паспортизация идёт.

Но главная цель не достигнута, главная цель – мы знаем, какая была. И, конечно, если сравнить, как развивается Крым, то Донбасс при всём своём громадном промышленном потенциале влачит жалкое существование, поэтому о каких целях можно говорить?» – заявил Жучковский.

«Здесь нет дерусификации, регион русский, но мы не идём дальше, мы стоим на месте. Но хорошо, хоть не ушли в минус, как Славянск, где уже вырастает новое поколение абсолютных русофобов, в школах людей учат ненавидеть Россию. Да и не один Славянск, вся оккупированная территория Донецкой и Луганской области, я уже не говорю про Одессу, Днепропетровск…» – добавил волонтёр.

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